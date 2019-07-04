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Akademisyenlerden Başkan Yavaş’a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
Akademisyenlerden Başkan Yavaş’a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkent’te bulunan 9 üniversitenin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümlerinde görevli akademisyenler, Başkan Yavaş’ı makamında ziyaret etti.


Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuray Bayraktar’ın başkanlığında bir araya gelen ODTÜ, Gazi, Başkent, Bilkent, Atılım, Çankaya, Hacettepe, TEDÜ ve TOBB Üniversitelerinde görevli 32 akademisyen ile görüşen Başkan Yavaş, akademisyenlere kent yönetiminde “birlikte çalışalım” çağrısı yaptı. Akademisyenler, belediyenin tarihi, kültürel, mimari ve kentsel tasarımlarla ilgili yapacağı tüm çalışmalarda gönüllü olarak çalışmak ve destek vermek istediklerini söylediler.



Ortak çalışma grupları kurulacak


Ankara’daki hiçbir sürece dahil edilmediklerini ifade eden akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, akademisyenlerin uyarılarını ve eleştirilerini dikkate alacaklarını belirtti. Ankara’nın 25 yıldır bilime, üniversitelere sırtını dönerek yönetildiğini söyleyen Başkan Yavaş, “Uzun süre belediye başkanlığı yapınca ikazlar ve uyarılar dikkate alınmadı. Bilimin ve meslek odalarının üzerinde bir tecrübe ve bilgiye sahip olunduğu iddiasıyla yönetildi Ankara. Biz siz değerli bilim insanları ve meslek odalarıyla işbirliğiyle yöneteceğiz” diye konuştu.


Katılımcı ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceklerini belirten Başkan Yavaş, “Önerileriniz arasında hemen uygulanabilecek olanları üniversiteler, meslek odaları ve belediye ile birlikte gönüllü bir grup oluşturarak yerine getirelim. Bu konuyla ilgilenen kimler varsa bunları bir araya getirelim. Kısa sürede bir proje grubu oluşturalım. Ben kendimi sizlerin memuru olarak görüyorum. Turizmden kadın ve çocuk haklarına, hayvan haklarından kentsel tasarımlara kadar her konuda işbirliği yapmaya hazırız” dedi.


Bir şehri tek başına belediye başkanının yönetmesini doğru bulmadığını da ifade eden Başkan Yavaş, işbirliği çağrısı yaparak, ortak akılla kenti yönetmek istediklerine dikkat çekti. Yavaş, “Çağdaş kentlerde aranan nedir? Bunlar, çılgın projeler filan değildir. Bizim çılgın projelerle işimiz yok” dedi.



“Akademisyenler olarak söyleyecek çok şeyimiz var”


Ankara için hazırladıkları projeleri, önerileri ve kaygılarını Başkan Yavaş’a tek tek anlatan akademisyenler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:


“Ankara için yazıp, çizip, düşünüp, araştırmalar yapmamıza karşın kentsel karar alma süreçlerinde yer almadık. O nedenle söyleyeceğimiz çok şey var. Sadece akademisyen olarak değil, kentliler ve bireyler olarak da yoktuk. O nedenle bugünkü heyecanlı söz alışları çok önemsiyor ve kıymetli buluyoruz. Bu 25 yıllık birikimin sonucudur. Ne yapmamız gerekiyorsa çalışmak için çok gönüllüyüz. Sizin yanınızdayız. Bundan sonraki süreçlerde de bize ödev verin. Biz bu kenti çok seviyoruz. Sizin kadar seviyoruz. Sizin gibi seviyoruz. Bütün çalışmalarınızda yanınızda olmak istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
  1. bilim
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