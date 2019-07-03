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Akademisyenler ile hâkim ve savcılar karşı karşıya

Samsun Valisi Osman Kaymak ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
Akademisyenler ile hâkim ve savcılar karşı karşıya

Samsun Valisi Osman Kaymak ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in de forma giydiği futbol maçında OMÜ’nün akademik ve idari personeli ile Samsun Adliyesi hâkim ve savcıları karşı karşıya geldi.


Zemini yenilenen ve tadilattan geçen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının futbol sahasında kozlarını paylaşan takımlar, futbolun heyecanı ve coşkusuna ortak oldu. OMÜ ekibi, Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç’le beraber Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, akademik ve idari personelden kuruluyken, Samsun Adliyesi kadrosu ise Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver ile kurumun hâkim ve savcılarından oluştu.


Açılış seremonisi ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan ve 30’ar dakikalık 2 devreyi kapsayan futbol maçı, yüksek bir tempoyla oynanırken, Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç de OMÜ ekibinde bir süre birlikte yan yana mücadele etti.



Güzel futbol skora da yansıdı


Seyir zevkiyle de dikkat çeken maç, 4-4 berabere tamamlanırken, Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç, hakem üçlüsü ve maçta ter döken her iki kurum personeline teşekkür ederek kurumlar arası ilişkileri, bu tür sportif faaliyetlerle güçlendirme ve üst düzeyde tutma arzusunda olduklarını dile getirdiler. OMÜ ekibi, maç sonunda objektiflere de birlik ve beraberlik pozu verdi.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural da maçı ilgiyle izleyenler arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
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