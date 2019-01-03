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Akademisyen Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail H. tutuklandı - Hasan İsmail H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

03 Ocak 2019 Perşembe 21:45
Akademisyen Şenel'in katil zanlısı tutuklandı

ANKARA (AA) - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail H. tutuklandı.

Hukuk Fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan İsmail H, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hasan İsmail H. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hasan İsmail H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 21:45
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