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Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli modelini kitaplaştırdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’Bilge Liderliği’ kitaplaştı.

22 Mart 2019 Cuma 09:11
Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli modelini kitaplaştırdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’Bilge Liderliği’ kitaplaştı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından hazırlanan “Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik“ adlı kitap yayınlandı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bilge liderliğini İletişim Bilimi açısından inceleyen ve bir siyasal iletişim modeli oluşturan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin’in kitabı, üç bölüm ve 270 sayfadan oluşuyor. MHP lideri Bahçeli ile ilgili siyasal iletişim alanında hazırlanan ilk akademik kitap çalışması olan “Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik“ kitabında Devlet Bahçeli ile özdeşleşen liderlik özellikleri, siyasal iletişim açısından özgün kavramlar ve modeller ile açıklandı. Kitapta, Devlet Bahçeli’nin, 31 Mart 2019 seçimleri çerçevesinde sıkça dile getirdiği beka kavramı, savunucu beka liderliği modeli ile anlatılarak; iç ve dış terör tehditlerinin bu denli arttığı bir ortamda, Devlet Bahçeli’nin savunucu beka liderliğinin; vatandaşlar açısındanbir güvence olarak görüldüğü ve ihtiyaç duyulan bir liderlik olduğu vurgulandı.


Devlet Bahçeli’nin bilge liderliğinin ayrı bir başlık olarak ele alındığı çalışmada, Bahçeli’nin Türk siyasetinde kendine özgü bir saygınlık modeli kurduğu ve bu saygınlığın siyasal duruş, etkin temsiliyet, liderlik hakimiyeti, toplumsal hareket liderliği ve hitabet liderliği ile desteklendiği belirtildi. Kitapta ayrıca, karizmatik liderlik kavramı Devlet Bahçeli örneğinde irdelenerek, Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde en karizmatik siyasal liderlerden biri olduğu; özgün başlıklar ve siyasal iletişim kavramlarıyla değerlendirildi. “Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik" kitabında, Cumhur İttifakı kapsamında Devlet Bahçeli liderliği de incelenerek,Cumhur İttifakı’nın Türk siyasetindeki en önemli barış iletişimi birlikteliğini kurduğu ve ittifakın siyasal iletişim açısından etkili bir diyalog yönetimi modeli olduğu vurgusu yapıldı.


Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, kitap çalışması için 5 sene bir ön hazırlık çalışması yaptıklarını ve 21 Avrupa ülkesinde, 200 diplomatla görüşerek, uluslararası sağduyu liderliği için bir ölçek geliştirdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Gültekin, geliştirdikleri sağduyu liderliği ölçeğini, Türk siyasetine uyarladıklarını ve Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde bir bilge lider olduğunu siyasal iletişim açısından belirlediklerini kaydetti. Prof. Dr. Gültekin, Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetindeki bilge liderlik özelliklerini, Türk Dış Politikasına uyarladıklarını ve Türk diplomasisi için rehber olacak bir Devlet Bahçeli modeli kurduklarını da ifade etti.


Berikan Yayınevi tarafından yayına hazırlanan kitabın takdim yazısı ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın tarafından kaleme alındı. Yalçın takdim yazısında, Devlet Bahçeli’nin hep yapıcı, onarıcı ve çözüm bulucu siyasi figür olarak öne çıktığını vurgulayarak, "MHP lideri Devlet Bahçeli, hem oyun kurucu, hem oyun ve tezgâh bozucu hem de dönüştürücü bir lider olarak siyasi tarihimizdeki yerini şimdiden aldı" şeklinde görüşlerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:11
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