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Akademisyen cinayetinde şok paylaşım! Savcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Üniversitesi'nde işlenen akademisyen cinayeti hakkında sosyal medya üzerinde paylaşım yapan öğrenci için harekete geçti.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:43
Akademisyen cinayetinde şok paylaşım! Savcılık harekete geçti

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Damar’ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan aynı üniversitede bir öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “02.09.2019 tarihinde Çankaya Üniversitesi'nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili ‘bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar’ şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında TCK. 215. Madde gereğince ‘Suçu ve Suçluyu Övme’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:43
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Çankaya Üniversitesi
  3. akademisyen cinayeti
  4. soruşturma başlatıldı
  5. Ceren Damar

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