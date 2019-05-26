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Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, tekrar başsağlığı diledi- Erdoğan:- "Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak"

26 Mayıs 2019 Pazar 22:56
Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne Ceren Damar'ın adının verileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2 Ocak 2019'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü vesilesiyle babası Mustafa Damar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin videoyu paylaştı.

Baba Damar'a tekrar başsağlığı dileyen Erdoğan, "Batıkent'te gençlik merkezimiz yapıldı. Batıkent Gençlik Merkezi'ne inşallah Ceren'in adını veriyoruz. Orası artık Ceren Damar Gençlik Merkezi olarak anılacak. Böylece onu yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:56
  1. Ceren Damar
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Fahrettin Altun
  4. MUSTAFA DAMAR

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