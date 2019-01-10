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Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü:- "Çankaya Üniversitesindeki güvenlik uygulamaları, Türkiye'deki diğer üniversitelerden farklı olmayıp haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır"

10 Ocak 2019 Perşembe 14:27
Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi

ANKARA (AA) - Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, üniversitedeki güvenlik önlemlerine yönelik iddialara ilişkin, "Çankaya Üniversitesindeki güvenlik uygulamaları, Türkiye'deki diğer üniversitelerden farklı olmayıp haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır." ifadesi kullanıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Şenel'in öldürülmesinin tüm Türkiye'yi derinden yaraladığı anımsatıldı.

Yaşanan üzücü olayın ardından, üniversitede güvenlik açığı olabileceğine dair basında bazı haberler yer aldığı belirtilen açıklamada, Balgat ve Merkez Kampüs'te öğrencilerin, akademik ve idari personelin özellikle ortak kullandığı tüm alanların kamera sistemiyle izlendiği ifade edildi.

Üniversitenin iç ve dış mekanlarında çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversiteye girişler kimlik kontrolüyle sağlanmaktadır. Yine öğrenci, mezun ve çalışanlarımız, üniversiteden aldıkları taşıt pullarını araçlarının üzerine görünür bir şekilde yapıştırmaları şartıyla kampüslere giriş yapabilmektedir. Üniversitemize yönelik eleştirilerden biri de öğrencilere ve ziyaretçilere girişte üst araması yapılmaması yönünde. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 Sayılı Kanun'a göre üniversitelerdeki özel güvenlik görevlilerinin elle üst araması yapması hususunda kendilerine yetki verilmemiştir. Üst araması ancak yasal izin almak şartıyla kolluk kuvvetleri tarafından yapılabilmektedir. Bu uygulamalar, tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde benzer şekilde yürütülmektedir. Dolayısıyla Çankaya Üniversitesindeki güvenlik uygulamaları, Türkiye'deki diğer üniversitelerden farklı olmayıp bu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmaktan uzaktır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:27
  1. Ceren Damar Şenel
  2. Çankaya Üniversitesi

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