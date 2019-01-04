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Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi

TBMM Başkanı Yıldırım, Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'e başsağlığı diledi

04 Ocak 2019 Cuma 17:20
Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yıldırım, Şenel'in eşi Levent Şenel ve ailesine sabırlar diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:20
  1. Binali Yıldırım
  2. Ceren Damar Şenel
  3. Levent Şenel
  4. tbmm başkanı yıldırım

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