Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi
TBMM Başkanı Yıldırım, Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'e başsağlığı diledi04 Ocak 2019 Cuma 17:20
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Yıldırım, Şenel'in eşi Levent Şenel ve ailesine sabırlar diledi.
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