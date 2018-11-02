Akademik hayatta Erzurum’un parlayan yıldızı

Kısa sürede üniversitenin alt yapısı büyük oranda tamamlandı. Şehrin kuzey girişinde yer alan kampüs Erzurum’un simgeleri arasında yerini aldı. 6 Fakülte, 3 enstitü ile eğitim öğretime devam eden üniversitede 4 bin öğrenci eğitim-öğretim görüyor. Öğretim üyesi kadrosu oldukça zengin olan üniversite modern binalar ile dikkat çekiyor. Üniversite içinde öğrencilerin faydalanabileceği olimpik sentetik çim saha, spor ve etkinlik salonu, açık spor alanları, öğrenci yaşam merkezi, yakın zamanda tamamlanacak olan çok amaçlı teknolojik kütüphane, yemekhane ve 1500 kişilik KYK yurdu ile 150 kişilik özel öğrenci yurdu bulunuyor. Kampüsü doğunun en büyük AVM’sine, şehir stadyumuna, havalimanına, otogara, öğrenci yurtlarına yakın olması sebebi ile her geçen gün öğrenciler tarafından üniversiteye olan ilgiyi artırıyor. Ayrıca kampüs içerisinde sosyal farkındalık açısından uygulanan trafikte yaya önceliği projesi uygulanıyor.

Mühendislik ve mimarlığa yoğun ilgi

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerine 2012 yılında Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış olup, takip eden yıllarda İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine de öğrenci alınmıştır.

Ülkemizdeki yalnız 11 teknik üniversiteden biri olmamız dolayısıyla, araştırma ve proje bazlı çalışmaya uygun biçimde hazırlanan öğretim programlarda teorik derslerin yanı sıra uygulamaya dönük derslere de ağırlık veriliyor. Ülkemiz için her fırsatta eksikliği dile getirilen üniversite-sanayi-toplum işbirliğinin tesisine katkı sağlanıyor. Aktif öğrenmenin öncelendiği programlar ile öğrenciler, çağdaş bilişim teknolojilerini dersler kapsamında etkin bir şekilde kullanma ve dolayısıyla çalışma hayatına doğrudan hazırlanma şansını yakalıyor.

Edebiyat Fakültesi

Sosyal bilimler alanında üniversite eğitiminin omurgasını oluşturan temel bilimlerden Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mütercim - Tercümanlık bölümleriyle Edebiyat Fakültesi, 2010 yılında kurulan üniversitenin ilk fakültelerinden birisidir.

ETÜ Edebiyat Fakültesinin hedefi, uluslararası ölçülerde çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini uygulayarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmede azim ve inançla çalışmaktır.

Bu yolda amacımız evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı ile yüksek düzeyde kaliteli eğitim vermek, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapmak, kültürümüzü ve değerlerimizi özümsemiş öğrenciler yetiştirmek ve öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen bir fakülte olmaktır.

Teknoloji ile donatılan fakülte

ETÜ Edebiyat Fakültesinin hedefi, uluslararası ölçülerde çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini uygulayarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmede azim ve inançla çalışmaktır.

Bu yolda amacımız evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı ile yüksek düzeyde kaliteli eğitim vermek, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapmak, kültürümüzü ve değerlerimizi özümsemiş öğrenciler yetiştirmek ve öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen bir fakülte olmaktır.

ETÜ bünyesinde 2010 yılında kurulan Fen Fakültesi’nde, son teknoloji cihaz altyapısına sahip lisans ve yüksek lisans laboratuvarlarında, Moleküler Hücre Biyolojisi, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Kanser Biyolojisi, Moleküler Genetik, Moleküler Evrim ve Biyoteknoloji gibi pek çok alanda çalışmalar yapan heyecanlı ve genç kadrosu ile bu alanlara hizmet edecek moleküler biyologlar yetiştirmeyi amaçlanıyor. Matematik bölümündeki eğitim ve öğretimin amacı da toplumun ve bilimin gelişmesine katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ETÜ İİBF nitelikli akademisyenleri, çok iyi fiziksel imkânları, donanımlı bir müfredatı ile 4 yıla yayılmış zorunlu İngilizce dersleri ve öğrenci değişim programlarını kapsıyor. Öğrenci kontenjanının azlığı ayrıca bu yapıyı etkin kılan diğer bir faktör olarak öne çıkıyor. İktisat bölümünün güçlü ve dinamik kadrosu bir yandan iktisat öğrencisinin ihtiyaç duyduğu teorik bilgiyi öğrencilerine fazlası ile sunarken, bir yandan da öğrencilerin bireysel gelişimlerini seçmeli dersler üzerinden destekliyor.

Rektörün mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum ilinde kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde 200 üniversite olup bunlardan sadece 11 tanesi “Teknik Üniversitedir.” Bu Teknik Üniversitelerden biri olan ETÜ, toplumla iletişim halinde olan ve sorunlarına bilimsel çözümler üreten, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilgi ve bilimin toplumun tüm kesimlerine yayılmasına katkıda bulunan, eğitim kalitesiyle ve bilimsel araştırmalarıyla tanınan bir dünya üniversitesi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefler çerçevesinde tüm değerli öğrencilerimize yeni fırsatlar ve ufuklar sunmanın gayreti içinde olacağız. -Prof. Dr. Muammer YAYLALI / Rektör

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi öncelikli olarak insan organizmasının tüm boyutlarıyla alakalı bilgi donanımını kazandırmak üzere açılmak için programlandı. Spor Bilimleri Fakültesinde belirlenen temel amaç; beden eğitimi ve sporun temel eğitimini ve öğretimini verebilen, çocuk ve gençlere spor yapma alışkanlığını kazandırabilen, onları sürekli aktif tutabilen, topluma hizmeti görev kabul etmiş, çağdaş ve analitik düşünebilen, nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, organizmanın antrenmana cevaplarını ölçebilen, yorumlayabilen, gerekli programlamayı yapabilecek yeterlikte, branşıyla ilgili teknik ve taktik becerileri kazanmış antrenörler, sporun değişik kademelerinde yönetimini ve organizasyonunu yapabilecek spor yöneticileri yetiştirmektir.

Eğitim-Öğretim hayatına başlayacağı andan itibaren büyük bir görevin sorumluluğunu öğretim elemanları, personel ve öğrenciler olarak paylaşacağımız bilinciyle Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Spor Bilimleri Fakültesinin bölgemize ve ülkemize büyük başarılar getirmesi en büyük temennimizdir.

ETÜ'de YÜTAM farkı

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ETÜ-YÜTAM) ile TÜBİTAK Vizyon 2023 belgesinde yer alan, ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümlerin gerçekleştirilmesi, niteliği yüksek olan araştırmacıların yetiştirilmesi ve multi - disiplinli yüksek teknoloji içeren projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Şu anda ileri teknoloji Araştırma Merkezi ile gerek ilimizin gerekse bölgemiz ve ülkemizin ileri teknolojik faaliyetlerine katma değer oluşturmaktadır. Ayrıca ETÜ bünyesinde bilimsel değere sahip pek çok gelişmenin de öncülüğünü yine YÜTAM üstlenmektedir.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin akademik birimleri

6 fakülte

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

1 Yüksekokul

Yabancı Diller Yüksek Okulu

3 Enstitü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü