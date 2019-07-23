Akademik birimlerde görev değişimi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ekrem Köksal, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ise İsak Emin Akatepe atandı.

Fen Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Yardımcıları Prof Dr. Adnan Özel, Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Uğurtürk, akademik ve idari personel katıldı.

Devir teslim töreninde Rektör, Prof. Dr. Akın Levent, birimlerin yeni yöneticilerine görevlerinde başarılar dilerken, Fen Edebiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir’e üniversiteye sunduğu

katkı için teşekkür etti.

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