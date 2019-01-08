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İşte CHP'nin demokrasi anlayışı! AK Parti'yi övünce kürsüden indirildi

CHP Meclis Üyesi Aday Tanıtım Toplantısında konuşan CHP Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Çetin Ali Aytaç, AK Parti'nin başarısından söz edince konuşmasını bitirmesi istendi.

08 Ocak 2019 Salı 08:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Aday Tanıtım Toplantısında söz alan CHP Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Çetin Ali Aytaç, partililerine yaptığı konuşmada AK Parti hükümetlerinin başarısından söz edinc alelacele konuşmayı bitirmesi istendi.

Konuşmayı bitirdi

Aytaç bunun üzerine konuşmasını toparlayarak sona erdirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 08:53
  1. CHP
  2. CHP Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Çetin Ali Aytaç
  3. AK Parti

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