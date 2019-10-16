0553 313 94 23

Yargıtay, AK Parti'yi işgal girişimi davasında kararını verdi!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katılan eski 4 subaya verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ile bir eski üsteğmene verilen "müebbet" hapis cezalarını onadı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
Yargıtay, AK Parti'yi işgal girişimi davasında kararını verdi!

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, temyiz incelemesini tamamladı.

5 sanığın cezasına onama

Daire, sanıklardan eski binbaşılar Faruk Şimşek, Erol Hazıroğlu, eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'a, "anayasayı ihlal" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası ile eski üsteğmen MuzafferDikencik'e verilen "müebbet hapis" cezasını onadı.

Yapılan incelemede, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği belirlendi. Dairenin kararında, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

Bozma gerekçeleri

Daire, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozdu. Bu sanıklardan eski astsubay Ali Aydoğan, eski asteğmen Berkay Demir ve eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Şahin Kurt, Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl'ın hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezası, bu kişilerin eylemlerinin, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı" gerekçesiyle bozuldu.

Kararda, bu sanıkların Kara Harp Akademisi'nden gönderilen ve il başkanlığında polis, vatandaş ya da görevlilere karşı hürriyeti yoksun kılma, silahla tehdit, yağma, yaralama, öldürme ya da öldürmeye teşebbüs gibi eylemler gerçekleştirmedikleri, örgütsel bağlarının da kesin olarak ortaya konamadığı belirtildi.

Bu sanıkların, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar oldukları, suç işleme karar ve iradesine katıldıklarının kanıtlanamadığı ifade edilen kararda, icra hareketlerine katkı sunan ancak sundukları katkı tek başına vahamet arz etmeyen sanıkların eyleminin, anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı aktarıldı.

Bu gözetilmeden sanıklar hakkında hatalı değerlendirme ile doğrudan fail olarak mahkumiyet hükmü kurulmasının bozma nedeni yapıldığı kaydedildi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan diğer iki sanık eski uzman erbaşlar Feyyaz Yörük ve İbrahim Tıraş hakkındaki hüküm ise "eksik inceleme yapıldığı" tespit edilerek bozuldu.

Davanın geçmişi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2017'de karara bağladığı davada, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un,"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini ve yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alıp cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:13
  1. FETÖ
  2. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
  3. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal
  5. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi
  6. Yargıtay 16. Ceza Dairesi
  7. Faruk Şimşek
  8. Erol Hazıroğlu
  9. Gökhan Güney
  10. Hasan Hüseyin Altınsoy
  11. Muzaffer Dikencik
  12. Kara Harp Akademisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hepsi boşa çıktı! YPG’nin 'şeytan'lığı elinde patladı
    1. Hepsi boşa çıktı! YPG’nin 'şeytan'lığı..
    2. 15 metrelik su kuyusuna düşen koyun..
    3. Bir ülkeden daha ABD'ye rest!..
    4. İstanbul'da 8. kattan düşen doktor öldü
    5. Deprem ve binalarımız
    6. ABD'deki iddianameye ilişkin..
    7. Ordumuz Fırat’ın doğusunu tamamen..
    8. AK Parti'yi işgal girişimi davasında..
    9. En kısa sürede kaş gürleştirme
    10. Narın faydaları nelerdir?
    11. Başkan Erdoğan konuşuyor
    12. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    13. Türk askerleri gittikleri yerlerde..
    14. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan..
    15. İran’da büyük alçaklık! Türk bayrağını..
    16. Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a..
    18. Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya..
    19. Burdur'da korkutan deprem
    20. ‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip..
    21. Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz
    22. Quaresma'dan asker selamı açıklaması!
    23. Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
    24. Fransa'yı ayağa kaldırmıştı! Asker..
    25. Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü!..
    26. Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili..
    27. Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan..
    28. CHP’li yönetime kayyım atandı!
    29. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?..
    30. Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü..
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama