0553 313 94 23

"AK Parti'yi bir arada tutan ana tutkal sahip olduğu iddiadır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da parti teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği

17 Mart 2019 Pazar 14:23
"AK Parti'yi bir arada tutan ana tutkal sahip olduğu iddiadır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Siyaset iddia işidir. AK Parti'yi bir arada tutan ana tutkal, ana yapıştırıcı AK Parti'nin sahip olduğu iddiadır." dedi.

Kurtulmuş, Altınordu ilçesindeki bir otelde partinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği programda, Ordu'da AK Parti teşkilatının tüm unsurlarıyla Türkiye'nin geleceği, bekası, istiklali ve istikbali için liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında çok sağlam bir şekilde durduğunu söyledi.

Hilmi Güler'i Büyükşehir Belediye Başkanı ve 19 ilçede de aday arkadaşlarını belediye başkanı seçerek yollarına devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, güçlü Türkiye olma istikametindeki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Kurtulmuş, seçimlerde her yere ancak bir aday gösterilebildiğini ifade ederek, "Belediye başkanlıkları için çok sayıda aday adayı olan arkadaşlar var. Her bir adayımız kendisi belediye başkan adayıymış gibi çalışmaların içerisinde olmak durumunda. Belediye meclis üyelikleri bakımından da çok sayıda arkadaşımızın müracaatlarının olduğunu biliyorum ama nihayetinde sınırlı sayıda arkadaşlar listelere konulmak durumunda. Konulmayan arkadaşların siyasetteki gücü listede olan arkadaştan daha çok gayret etmesindedir." diye konuştu.

Sadece yollar, tüneller, havalimanları yapma düşüncesinde olmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Amacımız Ordu'yu Karadeniz'in incisi bir kent haline getirebilmektir. Bunun için çalışacağız. Büyük projeler ortaya koyacağız. Bu projelerin gerçekleşmesi için şehir olarak arkasından koşacağız, kenetleneceğiz ve inşallah bugün olduğundan çok daha yüksek bir noktada büyük bir Ordu'yu oluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, siyasetin iddia, irade ve ahlak işi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında yapılan siyaset ise suyun üstünde saman çöpü gibidir. Oradan oraya savrulur, bir sonuç alması mümkün değildir. Siyaset iddia işidir. AK Parti'yi bir arada tutan ana tutkal, ana yapıştırıcı AK Parti'nin sahip olduğu iddiadır. İddiamız nedir? Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak. İddiamız nedir? Kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek. İddiamız nedir? Dünyadaki bütün mazlum milletlerin sözcüsü ve öncüsü olmak. İddiamız nedir? Güçlü Türkiye'yi kurarak onun üzerinden dünyanın bütün zalimlerine karşı durabilmektir. Bu iddialara sahip olmadığınız takdirde siyaset zor bir iş, vakit alıcı bir iş, hızla gelir geçer. Suyun üstünde saman çöpü gibi oradan oraya savrulur, hiç bir şekilde bu iddialarınızı gerçekleştirme imkanı bulamazsınız. Allah'a çok şükür bu iddiaya sahip olduğumuz için bugün Türkiye önemli bir mesafe almıştır."

- "Yüksek dağların dumanı çok olur"

"Her göreve gelen, getirilen çekip gidiyor. Hayatta baki kalan var mı?" diye soran Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. İnsanların, siyasi hareketlerin önemi ve özelliği milletine adanmış olan bu iddialarını gerçekleştirmek için ortaya koydukları işlerdir, amellerdir. Onun için diyoruz ki hep beraber iddiamıza sahip çıkacağız. Güçlü bir Türkiye, yeni bir Türkiye, demokrasinin her bakımdan güçlendiği, ekonominin yükseldiği, Türkiye'de halkın refah ve huzur içerisinde yaşadığı, dünya mazlumlarının bekledikleri, ümitlerini karşılayabildiği, dünyanın zalimlerinin de Türkiye'ye bakarak hizaya girdiği bir iddianın sahibi olmak zorundayız. Çok şükür bu iddianın sahibiyiz. Bundan vazgeçerseniz, bu iddiadan bir şekilde geriye dönersek bütün belediye başkanlıkları, bütün milletvekilleri bizde olsa hiçbir anlamı yoktur."

Kurtulmuş, iddianın da tek başına yetmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu iddianın gerektirdiği işleri de yapacaksınız. Ekonomide, teknolojide, akılı şehirler... İşte bütün bunları onun için yapıyoruz. Güçlü, büyük Türkiye'yi kurabilme iddiamızı gerçekleştirmek için yapıyoruz. Bunların hepsini yapacağız da iddia sahibi olanların başı beladan kurtulmaz. Türkiye iddia sahibi olduğu için bu kadar terör örgütlerinden bilmem kime kadar, sadece bugün değil. Dedelerimizin, atalarımızın neler çektiğini unutmayın. Ne işi vardı 72 düvelin Çanakkale'de? Turistik geziye mi geldiler? Çünkü iddia sahibi güçlü bir Osmanlı onların kimyasını bozuyor, onların da ayarlarını bozuyordu. Şimdi bugün de aynı şey. Yüksek dağların dumanı çok olur. Bu iddiaya sahip olduğumuz Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunu olarak yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurma idealine sahip olduğumuz için sağdan soldan çekiştiriyorlar. İşte PKK'sından DEAŞ'ına kadar, PYD'sine kadar, FETÖ'süne kadar içeriden ve dışarıdan Türkiye'nin başına bela edilen unsurların esas hedefi iddia sahibi bir Türkiye'yi yıkmaktır."

İddia sahibi bir siyasi hareketin ikinci temel özelliğinin de "irade sahibi olması" olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Kim nereden saldırırsa saldırsın, vız gelir, tırıs gider. Kim nereden Türkiye'ye karşı haince bir plan içerisinde olursa olsun, onların bütün planlarını bozabilecek bir iradeye sahip olmak durumundayız. Allah'a çok şükür, bu hareket bu iradeye de sahip olduğunu ortaya koymuştur. Nerede koymuştur? Gezi Parkı eylemlerinde dik durarak, 17-25 Aralık'ta dik durarak, 15 Temmuz gecesi dik durarak Türkiye'yi 3-5 tane pasaklı terör örgütüne teslim etmeme iradesini ortaya koyarak. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Kurtulmuş, üçüncü özelliklerinin ahlak olduğunu vurgulayarak, "Ahlakı olmayan siyasetin gücü ne olursa olsun, ne halkın nezdinde, ne Hakk'ın nezdinde zerre miktarı itibarı olmaz." ifadesini kullandı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:23
  1. Çanakkale
  2. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  3. Altınordu
  4. Ordu
  5. teşkliat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
    1. Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler..
    2. Fadıloğlu 18 Mart Çanakkale Zaferini..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Buca..
    4. Otobüste uyuşturucu ile yakalanan..
    5. Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen..
    6. Askeri üssü basıp askerleri katlettiler!
    7. Ülkü Ocakları İl Başkanı Akgül’den..
    8. Bakan Selçuk, Kars’ta açıklamalarda..
    9. Otobüste uyuşturucu haplarla..
    10. Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
    11. Tepki toplayan Yeni Zelanda Hava..
    12. DMD hastası kardeşler ilaç bekliyor
    13. Çatıda sıkışan kediyi kurtararak..
    14. Horoz dövüştürenlere operasyon
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir için..
    16. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    17. Kaymakamlar Gercüş..
    18. Rektör Alkan’dan glutensiz mutfakta..
    19. "Onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımız..
    20. Monchi, Sevilla'ya döndü
    21. "İslamofobi ile mücadelede Türkiye..
    22. Çiftçilere mazrone fidanı dağıtıldı
    23. "Kahramanlarımızdan aldığımız ilhamla..
    24. Gaziantep'te torbacılara gece..
    25. İzmir'i sallayan miting öncesi bir..
    26. Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken..
    27. Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi..
    28. Saldırıdan Trump’ı sorumlu tutu
    29. Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
    30. Çocuğuna bağıran baba ve oğlunu..
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu