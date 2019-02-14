"AK Parti'ye oy vermem" demişti! Rizeli teyze kararını değiştirdi

CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, 2 Şubat'ta ilçedeki bir pazar yerine yaptığı ziyarette vatandaşlarla sohbet etmişti.

Bu sırada Nama'ya dert yanan Rizeli Emine Teyze, bugüne kadar AK Parti'ye oy verdiği AK Parti'ye kızgın olduğunu belirterek "Hep AK Parti'ye veriyordum, Yalan yok, hep veriyordum. Ama bitti. Daha vermem. Bizi pazara koymuyorlar. CHP'ye vereceğiz" demişti.

"Bir anlık sinirle söyledim"

Sosyal medyada çok konuşulan video sonrası AK Parti'ye kızgın olduğunu söyleyen Emine Teyze'yi, AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları da ziyaret etti.

Rizeli Teyze, bir anlık kızgınlıkla öyle konuştuğunu belirterek "Biz Rizeliyiz. Adamımdan başkasına oy vermeyiz. Öyle bir anda sinirlendim söyledim. Ben Tayyipçiyim. Şeyma'ya (AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü) oy veririm" dedi.