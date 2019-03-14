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"AK Parti'ye oy vermek Erdoğan'a güç vermektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:- "AK Parti logosunun altına oy vermek, mazluma biraz daha katkı sağlayacak, zalime biraz daha net karşı koyacak, ölümü göze alarak milletin önünde yine koşmaya, milleti daha yukarılara, daha müreffeh yarınlara çekmeye çalışacak Recep Tayyip Erdoğan'a güç vermektir"

14 Mart 2019 Perşembe 22:55
"AK Parti'ye oy vermek Erdoğan'a güç vermektir"

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "AK Parti logosunun altına oy vermek, mazluma biraz daha katkı sağlayacak, zalime biraz daha net karşı koyacak, ölümü göze alarak milletin önünde yine koşmaya, milleti daha yukarılara, daha müreffeh yarınlara çekmeye çalışacak Recep Tayyip Erdoğan'a güç vermektir." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yavuz, burada yaptığı konuşmada, hangi nokta ele alınırsa alınsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin "sessiz devrim iklimine" girdiğini söyledi.

Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğini aktararak, "Türkiye'de 7 noktada tüp bebek tedavisi yapılıyor, bunların birisi de Sakarya'da. Hem Türkiye büyüyor hem de Sakarya. Bunlar 50-60 bin liraya mal olan işler, devlet bedava yapıyor. Türkiye'de böbrek naklinin yapıldığı 20 yerden biri Sakarya. Önceleri açık kalp ameliyatı için Ankara veya İstanbul yollarında hastamızın nasıl perişan düştüğünü onlara refakat edenler bilir. Şimdi bırakın açık kalp ameliyatını, Sakarya'da böbrek nakli yapılıyor, hayal gibi bir şey." diye konuştu.

Tank Palet Fabrikası ile ilgili alınan karara da değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu iş söyledikleri gibi değil. Göğsünüzü gere gere Tank Palet Fabrikası'nın yeni durumunu sahiplenebilirsiniz, ben sahipleniyorum. Tank Palet Fabrikası'nda yaklaşık 900 kişi çalışıyor. 5 bin sayısına ulaşacak ve son dilimde 10 bin işçi sayılarını görecek. Bin nerede, 5 bin işçi nerede, bu kadar net. Yıllardır prototipi geliştirildi ama tankı üretemiyoruz, seri üretime bağlayamadık. Çünkü üzerine yerli motor koyamıyoruz, koyamadığın zaman başka devletler diyor ki, 'Ben sana motor veririm ama kendin kullanırsın başka yere satamazsın.' Bizim büyük ustamız Recep Tayyip Erdoğan da, 'Ben satamayacağım tankı üretmem. Hem kendi ihtiyacımı karşılayacağım hem de satacağım." diyor."

Yavuz, fabrikada 24 ay içerisinde 40 tank üretileceğini, 41. tanka da yerli motor takılacağını belirterek, Sakarya'da ayda 5 tank imal edileceğini dile getirdi.

Karasu ilçesinde üretilen iki yıllık fındık tutarıyla bir tank alınabildiğini aktaran Yavuz, "Bu tank paraları size dönecek, esnafa, işçiye memura dönecek. İşte bunları Tayyip Bey'e yaptırmıyorlar. Tesis Milli Savunma Bakanlığı'nın, sadece orada diğer fabrika yapılıp çok seri bir şekilde çalışmaya başlayıncaya kadar firma hem buranın işini yapacak hem de o tankı üretecek. Sonra arazi de tesisler de Milli Savunma Bakanlığı'nda kalacak. Bütün bunları yapan bir liderimiz var başımızda. Onun için Arifiye'den güçlü çıkmamız gerekiyor ki, Tayyip Bey'e de daha fazla güç vermiş olalım." dedi.

"Darbelerin, yasakların ne demek olduğunu, kimsesizlere, yolda kalmışlara, bombaların altında can çekişenlere el atmanın ne demek olduğunu en iyi Arifiyeliler bilir." diyen Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emin olun AK Parti logosunun altına oy vermek, mazluma biraz daha katkı sağlayacak, zalime biraz daha net karşı koyacak, ölümü göze alarak milletin önünde yine koşmaya, milleti daha yukarılara, daha müreffeh yarınlara çekmeye çalışacak Recep Tayyip Erdoğan'a güç vermektir."




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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 22:55
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  2. Arifiye i
  3. Cumhuriyet Mahallesi
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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