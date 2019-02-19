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Fatin Dağıstanlı: AK Parti’ye oy verip vermemekte tereddüt ediyorum

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, şarapla ilgili sözleriyle tepki çeken AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin Ankara’ya giderek Sözcü yazarlarıyla görüşmesini yorumlarken, “Şu fotoğrafları ben görünce, AK Parti’ye oy verip vermemekte ben tereddüt ediyorum” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 13:57

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin, aday olduğu şehirde seçim çalışmalarını bırakıp Ankara’ya gitmesi ve AK Parti düşmanı Sözcü yazarlarını ziyaret etmesi masaya yatırıldı.

“Dik duruş gösteremiyor”

Siyasette maalesef insanlar belli noktalardan medet umar hale geliyor, dik duruş gösteremiyor.” diye söze başlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Onun için Tayyip Erdoğan çok önemli bir isim. Onun için onu korumak adına bu kadar fazla gayret sarf ediyoruz. Belli noktalarda da eleştirilere muhatap oluyoruz.” dedi.

“Erdoğan’ın eğildiği bir görüntüsünü veremezsiniz”

Karahasanoğlu, “Tayyip Erdoğan’ın bana bir tane, bu şekilde eğilme diye tanımlayacağınız görüntüsünü veremezsiniz. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne adayken bütün gazeteleri gezmiş olabilir, dolaşmış olabilir. Ama kendisine her gün küfreden bir yazarla böyle karşı karşıya oturup da sohbet ettiği görüntüyü ben hatırlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, Zeybekci’nin, özellikle 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra FETÖ’nün yayın organlarında hükümete saldıran Saygı Öztürk’ü ziyaret etmesini garipsediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il il gezerek miting yapmasına dikkat çeken Karahasanoğlu, “Bu sırada siz Sözcü’nün 10 metrekarelik bürosundan medet umuyorsanız vay halimize” diye konuştu.

“Tereddüt ediyorum”

Bazen radikal kararlar almak lazım.” diyen Fatin Dağıstanlı, “Nihat Zeybekci’yi bu davranışları sebebiyle adaylıktan çekelim. Çünkü bu, büyük fotoğrafa zarar veriyor. Belki bunu fark ediyor, etmiyorlar. Onu bilmiyorum. Şu fotoğrafları ben görünce, AK Parti’ye oy verip vermemekte ben tereddüt ediyorum.” diyerek görüşünü paylaştı.

Türkiye genelinde AK Parti’nin oylarını etkilemeyecek bir politikanın izlenmesi gerektiğini söyleyen Karahasanoğlu, “Sonuçta İzmir’de siz şarapçılara sıcak mesajlar verelim derken acaba İstanbul’daki muhafazakar kesime nasıl bir mesaj veriyorsunuz, onun da değerlendirilmesi gerekir.” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:57
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti
  5. Fatin Dağıstanlı
  6. Manşetlerin Dili
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Nihat Zeybekci
  9. Sözcü

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