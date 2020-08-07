Ak Parti’ye muhalefet eden herkese soruyorum

Soracağımız sorulardan herkes payına düşeni almalı ve yürekle cevap vermelidirler. Sorulan soruyu anlayamadım gibi bir mazeretin oluşmaması için, sorularımızı herkesin anlayacağı sade bir dille, kısa ve net cümlelerle sormaya çalışacağımdan, siyasilerimiz ve siyasetle ilgilenenlerimiz ön yargılardan uzak, ama fakat lakin velâkin gibi ve benzeri kelimelere sığınmadan, nefsinden bağımsız bir akıl ve temiz bir vicdanla cevap vermelidirler.

Soru 1- Millet ittifakının ana omurgasını teşkil eden CHP ile birlikte hareket eden HDP ile birlikte siyaset yapmaya çalışan İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yetkilileri ve mensupları olarak, Cumhur ittifakına karşı, Millet ittifakıyla hareket etmenin daha faydalı olacağını mı düşünüyorsunuz?

Soru 2- “Görünen köy kılavuz istemez” misali, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak, iktidar olamayacağınızı bildiğiniz halde, neden hangi gerekçelerle cumhur ittifakına karşı millet ittifakının yanında yer aldığınızı veya alacağınızı kamuoyuyla paylaşamıyorsunuz?

Soru 3- DEVA Partisi ve Gelecek partisinin liderleri olarak, Sayın Erdoğan’ın hangi icraatlarından memnun olmadığınızı, somut delillerle ortaya koyabilir misiniz? Sözünü edeceğiniz olumsuz icraatlardan payınızın olmadığını kamuoyuna nasıl izah edeceksiniz? Milli ve manevi değerlerimize uygun olmayan bazı icraatların neden, niçin, hangi gerekçelerle yapıldığını bildiğiniz halde, neden yapılanları kamuoyuna doğru bir şekilde anlatamıyorsunuz?

Soru 4- Halk size yetki verir ve iktidara getirirse milletin milli ve manevi değerlerine aykırı olan, tüm olumsuzlukları kaldıracağınıza, mazeret beyan etmeyeceğinize, zaman ve şartlara sığınmayacağınıza, bazı iç ve dış güçlerin dayatma ve telkinlerine boyun eğmeyeceğinize yürekli bir şekilde noter tasdikli bir beyannameyle kamuoyu önüne çıkmayı düşünüyor musunuz?

Soru 5- AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız milli ve manevi değerlere önem vermediğinden mi, yoksa çok fazla önem verdiğinden mi, rahatsız oluyorsunuz? Dış şer güçlerin ve içteki hainlerin rahatsızlığı sizleri de mi, rahatsız ediyor? Ayasofya’nın açılışının siyaset alanını çekmeye çalışmak, açılışa katılmayan millet ittifakının liderleri olduğunu, milletimizin anlamadığını mı sanıyorsunuz?

Soru 6- Rahmetli Erbakan hocanın yıllarca savunduğu fikirlerini ve planlarını imkânlar ölçüsünde yerine getiren Sayın Erdoğan eleştirmek, Saadet partisinin yetkilileri olarak vicdanlarınızı sızlatmıyor mu? Sayın Erdoğan’ı iktidardan düşürmek için, bilerek/bilmeyerek yaptığınız siyasi hamlelerle, birilerinin projesine alet olduğunuzu hiç düşündünüz mü?

Soru 7- “Emrolduğunuz gibi dosdoğru olun” İlahi ferman gereğince, dünkü Türkiye ile bugünkü Türkiye’yi mukayese ettiğinizde, AK Partiyi ve Sayın Erdoğan’ı takdir edeceğinize, neden ve hangi sebeple takdir edemiyorsunuz?

Soru 8- Sayın Erdoğan yol arkadaşlarına vefasızlık yaptığını söyleyebilir misiniz? Sayın Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı, Sayın Davutoğlu’nu, milletvekili olmadan Dışişleri bakanı, arkasından Başbakan, Sayın Ali Babacan’ı önce Maliye bakanı, arkasından Başbakan yardımcısı yapmadı mı? Parti liderleri olarak siyaset meydanına çıkan sizler ve yol arkadaşlarınız, siyasi özgürlüklerini sandık terazisinde tartmadan önce, kendi vicdan terazinizde tartınız mı?

Soru 9- Sayın Erdoğan’ın Rahmetli Erbakan hocaya vefasızlık yapmadığını, Rahmetli hocanın, stratejik bir siyasi planla AK Parti’nin kurulmasına vesile olduğunu, Saadet Partisi’ni kurmak suretiyle ve AK Parti’nin çok farklı bir üslupla eleştirerek Sayın Erdoğan’ın önünü açtığını, AK Parti’yi koruma altına aldığını, neden anlamak istemiyorsunuz? Sayın Erdoğan’ı eleştirmek, onun şahsında ülkenin ve milletin siyasi ve ekonomik istikrarını bozacak bir vefasızlık uçurumuna doğru sürüklendiğinizi idrak edemiyor musunuz?

Soru 10- Ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını bozmak ve Sayın Erdoğan’ı iktidardan düşürmek isteyen şer güçleri ve içteki işbirlikçileri, ters köşe yapma niyetinde iseniz, halkımız tarafından takdir edileceğinizi, tersine bir hamle yaparsanız dışlanacağınızı anlayabiliyor musunuz?

Soru 12- Fethin sembolü olan Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla, kılınan ilk Cuma namazına Cumhur ittifakının liderleri katıldığı halde, Millet ittifakının liderleri ve bu ittifakı benimseyen diğer siyasi parti liderlerinin katılmayışını milletimiz onaylamamıştır. Bu olumsuz tutumunuzun hesabını, milletimiz sandıkta soracağını düşünemiyor musunuz? Yoksa halktan başka bizim bilmediğimiz güçlere mi güveniyorsunuz?

Soru 13- Millet ittifakıyla birlikte hareket eden siyasi liderler, Sayın Erdoğan’ı seçtirmemek için ittifak ettiğiniz halde, ülkenin milli ve manevi meseleleri hakkında neden ittifak edemiyorsunuz? Milletin milli ve manevi değerleriyle barışık olmayan, vesayetçilerin tesirinden kurtulamayan, siyasi ortaklarınızı milli ve manevi konularda neden ikna etmeye çalışmıyorsunuz? İttifak yaptığınız siyasi ortaklarınızın yanlışlarını niçin söyleyemiyorsunuz?

Sonuç olarak, Ayasofya’nın açılışına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmeden, Danıştay’ı tebrik etmek siyasi ahlak kurallarıyla bağdaşmaz. “Ayasofya’nın mimarisine, kubbesine, minaresine çıkmak esas değildir. Esas olan, Fatih’in ahlakına sahip çıkmaktır” diye başkalarına ders vermeye kalkışanlar öncelikle önlerinde duran Türkiye aynasına bakarak siyaset yapmalıdırlar. Ayasofya’nın ibadete açılmasını hazmedemeyen güçlere karşı ses çıkaramayanlar, Fatih’in ahlakını konuşamazlar. Nefsi bir hırsa vesayetçilerin hoşunu gidecek olan tefrika fitnesine alet olamazlar.