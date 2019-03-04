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AK Parti'nin Zonguldak mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor"- "(Terör örgütleriyle mücadele) Daha devam ediyoruz, nefes aldırmayacağız. FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça Allah'ın izniyle biz bunları kovalayacağız, onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler arkalarındayız. Benim vatandaşıma, benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler"

04 Mart 2019 Pazartesi 15:26
AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor." dedi.

Erdoğan, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına bir Zonguldak türküsündeki, "Kavuşmaktır kısmetse muradım" sözlerini anımsatarak başlayan Erdoğan, "Bugün bir kez daha muradımıza erdik, size kavuştuk. Bizim muradımız, hep milletimizle birlikte yol yürümek. Bizim muradımız hep milletimizle hedeflerimizi gerçekleştirmek olmuştur. Bizim muradımız hep milli iradeyi hakim kılmak, demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku üstün kılmak olmuştur. Bugün de işte bu muratla yine karşınızdayız." diye konuştu.

Yerel seçim tarihine az bir zaman kaldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Ama sadece bu kadar değil bu seçimde aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pürdikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğine kast edenler, ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturarak bekliyor ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek.

Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Bugüne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Yolda bir birlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren nedir biliyor musunuz? Bunları geçmişlerini inkar etme pahasına bir araya getiren bir şey olmalı. Zahirde Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşısı bir araya gelmiş görünüyorlar ama aslında bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

- "FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız"

Alandaki vatandaşlara, HDP'li bazı yöneticilerin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Şimdi bu konuşan, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eş başkanı. Ne diyor? 'Doğu'da, Güneydoğu'da oylar malum HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz' diyor. Bunların yanında kim var? CHP var, sözde İYİ Parti var, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var." ifadesini kullandı.

CHP'ye, İYİ Parti'ye ve HDP'ye gönül veren vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği, tepede tabanda değil, bu üç partiye oy verecek misiniz?" diye sordu.

HDP'li bir yöneticinin, "Biz sırtımızı PKK, YPG'ye, PYD'ye dayıyoruz." sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sen onlara dayayı ver, biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayıyoruz. Ne diyor? 'Kaleşlerimizle sizleri bitiririz.' diyor. Sizin kaleşleriniz olsa ne yazar? Başka şeyleriniz olsa ne yazar? Ne dedim? Sizi Cudi'de inlerinize gömeceğiz, Gabar'da inlerinize gömeceğiz, Tendürek'te inlerinize gömeceğiz. Hatta ve hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyor muyuz? F-16'larla, insansız hava araçlarımızla, silahlı insansız hava araçlarımızla bunları çökerttik mi? Çökertiyor muyuz? Daha devam ediyoruz, nefes aldırmayacağız. FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça Allah'ın izniyle biz bunları kovalayacağız, onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler arkalarındayız. Benim vatandaşıma, benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler. Bunları kovalamaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:26
  1. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
  2. Madenci Anıtı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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