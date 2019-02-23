0553 313 94 23

AK Parti’nin Zeytinburnu Adayı Arısoy’a Rumelililerden tam destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un Rumelili vatandaşlardan tam destek aldığı ziyarette hemşerilerine hitap eden Zeytinburnu’nun ilk belediye başkanı Muzaffer Çavuşoğlu kentsel dönüşüm konusunun önemine vurgu yaparak Arısoy için destek istedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:25
AK Parti’nin Zeytinburnu Adayı Arısoy’a Rumelililerden tam destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un Rumelili vatandaşlardan tam destek aldığı ziyarette hemşerilerine hitap eden Zeytinburnu’nun ilk belediye başkanı Muzaffer Çavuşoğlu kentsel dönüşüm konusunun önemine vurgu yaparak Arısoy için destek istedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Beştelsiz Mahallesi’nde Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği’ne ziyarette bulundu. Rumelili vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için Rumelililerden tam destek aldı. Ziyarete, Zeytinburnu’nun ilk belediye başkanı Muzaffer Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları ve onlarca Rumelili vatandaş katıldı. Rumelili AK Parti belediye meclis üyesi adayları da ziyarete katılım sağlayarak hemşerilerinden destek talep etti.



“Kendisini destekleyeceğimle ilgili vermiş olduğum herhangi bir söz yok”


CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Adil Emecan’ı desteklediğine dair söylentiler üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu,“Zeytinburnu’nda bazı dönen dedikodulardan dolayı buraya geldim. Benim için bir adayı desteklediğim söyleniyordu. Böyle bir şey yok. Adil, benim meslektaşımdır ama kendisini destekleyeceğimle ilgili vermiş olduğum herhangi bir söz yok. Ben de kalkıp bu belediye seçimlerine müdahale edecek halim yok. Zeytinburnu’nun ilk iç hastalıkları uzmanı, Zeytinburnu’nun ilk belediye başkanı ve burada uzun süre görev yapmış bir insan olarak bütün Zeytinburnu’na karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Bazı konularda size bilgi vermek istiyorum” dedi.



“Gerekeni yapın”


Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için belediye imkanlarının yetersiz kalacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Muhakkak ki arkasında güçlü bir iradenin olması lazım. Bu irade de hükümettir. Bu irade de iktidardır. Eğer bu olmazsa Zeytinburnu’nda bu dönüşümü gerçekleştirmek mümkün olmaz. Ben Ömer başkan adayımızın bu işe vakıf olduğuna, bu işleri de iyi yapacağına inanıyorum. Niye iyi yapacaktır? Arkasında iktidar gücü var. Kentsel dönüşüm çok önemli ve hayatidir. Hepinizin hayatı tehlikede. Kendinizi düşünmüyorsanız çocuklarınızı düşünün. Çocuklarınızı düşünmüyorsanız torunlarınızı düşünün. Buna göre karar verin. Gerekeni yapın” dedi.



“Herhangi bir mesele Zeytinburnu’nun meselesiyse o bizim meselemiz olacak”


AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy konuşmasında, “Biz sizlerin gönüllerinize talibiz. Hizmet bizim işimiz. Memleket sevdası bizim işimiz. Burada yapılabilecek her şeyin üstesinden evvel Allah gelecek güce, kudrete ve desteğe sahibiz. Ben 29 Aralık’tan beri gittiğim her yerde şunu söylüyorum; Allah nasip ederse 1 Nisan’dan itibaren ‘Zeytinburnu’nun herhangi bir sorunu, belediyemizin, bizim sorunumuz değildir’ demeyeceğim. Herhangi bir mesele Zeytinburnu’nun meselesiyse o bizim meselemiz olacak. Bunu ya Ankara’da çözeceğiz, ya İstanbul’da valilikte çözeceğiz, ya kaymakamlıkta çözeceğiz. Bunun için ben 7 gün 24 saat kendimi vakfedeceğim” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa’ya temsilcilik verdi
    1. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    2. İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB..
    3. Tekkeköy beton yollarla örülüyor
    4. Avusturya'da Hocalı Katliamı unutulmadı
    5. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    6. Binali Yıldırım, Sarıyer'de
    7. Ağaçtan düştü, hayatını kaybetti
    8. Trabzon Dernekleri’nden AK Parti..
    9. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    10. Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı
    11. Memduh Başkan Bozok Derneği şiir..
    12. Maçın ardından
    13. "31 Mart akşamına kadar kapı kapı..
    14. "Benim ülkem, dünyanın en güvenli..
    15. Bakan Selçuk, Bursa’da şehit..
    16. Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e..
    17. ALES başvuruları ne zaman başlıyor? |..
    18. Antalya Bisiklet Turu
    19. Memduh Başkan Kazancılar Çarşısı’nda
    20. Horlama neden olur, nasıl geçer?
    21. Parmağa sıkışan yüzük kesilerek..
    22. Nihat Çelik, Erciş Ziraat Odası..
    23. Beylikdüzü’ nde kar etkisini gösterdi
    24. İYİ Parti’nin adaylık itirazına AK..
    25. Koray Aydın ve Ümit Özdağ İYİ..
    26. Adana tanzim satış yerleri nerede? |..
    27. Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir..
    28. TÜBİTAK İHA ve elektrikli araç..
    29. Küçükçekmecetanzim satış yerleri..
    30. Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu