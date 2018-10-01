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AK Parti'nin yereldeki hedefi: 20 il daha fazla almak!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki hedefini açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
AK Parti'nin yereldeki hedefi: 20 il daha fazla almak!

Siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı. AK Parti ile MHP arasındaki “Cumhur İttifakı” birlikteliğinin yerel seçimlerde de ne ölçüde devam edeceği merak konusu. MHP’nin İstanbul’da aday göstermeyeceğini açıklamasının ardından AK Parti’nin ittifak için nasıl bir tutum içine gireceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesinden sonra belli olacak. İttifak görüşmelerini yapmak için AK Parti’de görevlendirilen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yereldeki hedeflerini açıkladı.

"Hedef, 20 il daha fazla almak"

- Seçimlerde hedef ne?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde illere belediye mücavir çevrelerinde baktığımız zaman 60 ilde biz 1’inci partiyiz, 6 ilde de kıl payı 2’nci partiyiz. Demek ki AK Parti hali hazırda 48 ilde belediye başkanlığını almasına rağmen çok daha fazla ili alabilir. Bunu nasıl yapacak AK Parti? O şehirleri doğru okuyarak, doğru fotoğrafını çekerek, arkasından uygun adaylar bularak ve milletin beklentilerine cevap vererek bu işi yapabiliriz. Eğer bunu biz doğru şekilde şehirleri analiz edip arkasından da hakikaten doğru isimlerle yola çıkarsak birçok yerde yapabiliriz. Bizim hedefimiz elbette ki eski aldığımız belediyeleri almak, sonra da bunun üzerine dediğim gibi en az 20 il daha alabilecek şekilde hazırlanıyoruz.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
  1. İstanbul
  2. Yerel
  3. Mehmet Özhaseki
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • abidin kayaabidin kaya34 dk önce
    valla şunu söylemek isterimki AK Partinin bu sefer işi çok zor. başta ben olmak üzere ceketi koysalarAK Partiye oy veririm diyenler bile artık AK Partinin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyoruz. AK Partide siyaset yapan yerel yöneticiler, vekiller, belediye başkanları encümenler çok şımardı, burunları kaf dağında, yolsuzluk iddiaları çok yaygın, aşırı zenginleşmeler.AK Parti silkelenmeli ve vucudundaki süne zararlılarını atmalıdır.
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