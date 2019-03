AK Parti'nin Yenimahalle mitingi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. Üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar Bay Kemal'in ağzından bütün bu olan rezaletlere, malum yapılar var ya tek bir cümle işittiniz mi? Hanımefendinin bununla ilgili tek bir sözünü duydunuz mu? Saadet'in buna dair tek bir eleştirisine rastladınız mı? Ama her gün bize iftira atıyorlar. Her seçim mitinginde bize saldırıyorlar. En ufak meselelerde bile söyleyecek sözleri var. Fakat Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine, bekasına dair bir cümleleri yok." diye konuştu.

Erdoğan, "Allah aşkına böyle bir muhalefet olur mu? Böyle bir muhalefetin Türkiye'ye hayrı olur mu? Böyle bir muhalefetin Ankara'ya bir katkısı olur mu? Ülkesini düşünmeyen, ilini, ilçesini, Yenimahalle'yi hiç düşünür mü? 31 Mart'ta bunlara bir ders vermek gerekmez mi? 31 Mart'ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? 31 Mart'ta bunlara esaslı bir Osmanlı tokadı vurmak gerekmez mi? 31 Mart'ta bunları siyasetten emekli etmek gerekmez mi?" sorularını yöneltti.

- "Yenimahalleyi gülücüklerle 10 yıl uyuttular"

Türkiye'nin daima iki zihniyetin, iki siyaset anlayışının mücadele sahası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunlardan ilki AK Parti'nin temsil ettiği eser, yatırım, hizmet siyasetidir. Diğeri ise CHP'nin temsil ettiği takoz siyasetidir. Hiçbir zaman hayırlı bir işte, yatırımda bunlar yoktur. Elbette istisnalar kaideyi bozmaz ama CHP'nin genel karakteri budur." ifadelerini kullandı.

CHP'nin "çöp, çukur, çamur" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yenimahalle'de çöp, çukur, çamur var mı? Adeta Yenimahalle daha şehir olamadı, hala köy. Yenimahalle'nin bir başka özelliği daha var, yokluk, yoksulluk ve yasaklar, üç y. Bunlar, CHP zihniyetinin Yenimahalle'deki görüntüsüdür. Size dağıtılan gülücüklere aldanıyorsanız, Yenimahalle'yi gülücüklerle 10 yıl uyuttular. Artık benim Yenimahalleli kardeşlerim gereğini yapacaktır." şeklinde konuştu.

- "Karşımızda her zaman CHP'yi bulduk"

CHP'nin "başarısızlık, beceriksizlik, iş bilmezlik" demek olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişte vatanperver, milliyetperver bütün devlet adamları, taş üstüne taş koymaya çalıştıkça karşılarına daima CHP çıkmıştır. Merhum Menderes'ten rahmetli Özal, Erbakan ve Türkeş'e kadar bütün liderler CHP'nin saldırılarına maruz kalmıştır. Biz de 2002'den beri attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda her zaman CHP'yi bulduk. Bunlarda yalan gani. Hele bay Kemal, akşam yalan sabah iftira. Bana taktı bir şey, ne dedi? Man Adaları. Ailece dava açtık."

Erdoğan, davanın Yargıtayda onanması durumunda kazandığı tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na vereceğini belirterek, "Mehmet bey, döner dağıttı. Ben diyorum ki biraz kalıcı olsun. Çünkü niye, bu teröristleri inşallah oralardaki paralarla, ürettiğimiz silahlarla bunların kökünü kazıyoruz." dedi.

- "Artık Türkiye, eski Türkiye değil"

Göreve geldiklerinde milli savunmanın yüzde 20'sinin yerli olduğunu hatırlatan Erdoğan, şimdi bu oranın yüzde 65'e ulaştığını anlattı. İnsansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarının üretildiğini belirten Erdoğan, "Şimdi daha gelişmişini de üreteceğiz. Tankımızı üretiyoruz. İnşallah silahlarımızı yapıyoruz. Çıkmış ne diyor; 'keleşleri bize doğrultursanız, daha sonra şunu yaparız'. Geç kalma, yapabiliyorsanız ne yapacaksanız yapın ama şunu bilin ki artık Türkiye, eski Türkiye değil. Bu ülkede teröristi sıfırlayana kadar bu mücadele devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de darbe dönemlerinin demokraside yol açtığı tahribatı temizlemek istediklerine işaret eden Erdoğan, "Karşımızda cuntacı CHP'yi bulduk. Başörtüsü, kılık kıyafet üzerindeki yasakları kaldırmak istedik, karşımızda milli irade düşmanı CHP'yi bulduk. Siyasette, ticarette, istihdamda kadınlarımızın konumlarını güçlendirmek istedik, ezanımızı ıslıklayan marjinaller ile yine CHP'yi bulduk." dedi.

- "Siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz"

Alandaki kalabalığa video izleten Erdoğan, "Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok, külliyen ezan düşmanlarıyla beraber ama üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayrağımızı yakanlar bunlar. Bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan çıkıyor CHP'nin sözcüsü, 'onlar düdükleri polise karşı öttürdüler' diyor. Siz kimi aldatıyorsunuz? Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz? O gün Dünya Kadınlar Günü'yle alakalı olarak oraya çıktıklarını söyleyenlere ben burada söylüyorum. Kardeşlerim bu millet hukuk devletini sindirerek yaşıyor. Hukuk devletinin içinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu vardır. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini de müracaatını yaparsın, sana gösterilen yerde bunu uygulamaya geçirirsin. O akşam ilk işim İstanbul Valisi'ne bunu sormak oldu. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri için müracaatları var mı?' dedim. 'Yok' dedi.

Bunlar, İstiklal Caddesi'ne de meydana da değişik ara sokaklardan girmek suretiyle tam bir örgütlü orada bir işgal hareketine girmek istediler. Şunu bilecekler artık; Türkiye, hukuk devleti içerisinde halkının hukukunu korur. Ancak teröre yönelik adım atanlara da göz açtırmaz. Bütün polisimizle askerimizle tepelerine tepelerine bineriz. İşte bunlar, Gezi hareketinde bayraklarımızı yakmadılar mı? Bütün esnafımızın cam çerçeve indirmediler mi? Bu millete hizmet veren otobüslerimizi yakmadılar mı? Otomobilleri yakmadılar mı? Biz bunlara 'İyi yapıyorsunuz' mu diyeceğiz? Asla."

(Sürecek)