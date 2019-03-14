AK Parti'nin Yenimahalle mitingi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, bu dönem Yenimahalle'ye Veysel Tiryaki'yi aday gösterdiklerini anımsatarak, "Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Öyle yürüyemeyen, ayakta duramayanlarla bu iş olmaz. Dinamik, çalışacak, işini bilen, bu konuda tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Hastane Metro Durağı önünde düzenlenen Yenimahalle mitinginde halka hitap etti.

Yenimahallelileri selamlayan Erdoğan, bugün Yenimahalle'nin misafiri olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Az önce Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Kolay değil, 3 bin 700 yataklı hastanenin açılışı. Nerede bu hastane? Bilkent. Ağırlıklı olarak size hizmet verecek. Böyle bir hastaneye sizleri inşallah sahiplendiren bir hükümet var." diye konuştu.

AK Parti iktidarı olarak yola çıkarken "Eğitim, sağlık, adalet, emniyetle Türkiye'yi yükselteceğiz, ulaşım, enerji, tarım, bunlarla beraber Türkiye'yi yükselteceğiz." dediklerini belirten Erdoğan, verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra Yenimahalle'de bulunan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşındığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hamdolsun 4 yılı aşkın süredir de sizlerle komşuyum. Mevlam muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Bu vesileyle siz komşularıma 24 Haziran'daki desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı Yenimahalle'de hamdolsun iktidara taşıdınız. Şahsıma 5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye ve sizlere hizmet etme onurunu yaşattınız. Güveniniz, kadirşinaslığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum."

Allah'ın izniyle 17 yıldır olduğu gibi yine millete mahcup olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Verdiğiniz desteği 31 Mart seçimlerinde daha artırarak devam ettirmenizi bekliyorum. 31 Mart'ta Yenimahalle'yi ilçemize tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet edecek kadrolarla yeniden tanıştırmamız lazım. 31 Mart'ta Yenimahalle'nin hasretine artık bir son vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta ilçemizi gönül belediyeciliğine kavuşturmamız lazım. 31 Mart'ta Yenimahalle'yi kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturmamız lazım." dedi.

Bunun için Yenimahalle'de geçmişi başarılarla dolu liyakatli, tecrübeli, gayretli, samimiyetle çalışacak bir ismi aday gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Veysel Tiryaki kardeşimizi sizler zaten yakından tanıyorsunuz. 3 dönem Altındağ'da belediye başkanlığı yaptı. Ne demek 3 dönem? 15 yıl. Şunu unutmayın, eser müessiriyle değerlidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Şimdi Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter, Altındağlılar da yeter. Biz 3 dönem kuralı sebebiyle 4. dönem Veysel kardeşimizi orada aday yapmadık. Dedik ki, 'Şimdi artık hizmetin ihtiyacı olduğu önemli ilçelerden bir tanesi olarak bizim bir yer değişikliğine gitmemiz lazım.' Onun için de en uygun yer neresi' dedik, Yenimahalle. Bu dönem Yenimahalle'ye Veysel Tiryaki kardeşimizi aday yaptık. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Öyle yürüyemeyen, ayakta duramayanlarla bu iş olmaz. Dinamik, çalışacak, işini bilen, bu konuda tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var."

- "Bu birikimi, bu vizyonu Yenimahalle'ye de taşıyacağız"

Tiryaki'nin son 15 sene Altındağ için gecesini gündüzüne kattığını, şehrin en mazlum ilçesini en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdiğini anlatan Erdoğan, Tiryaki'nin Ankara Büyükşehir Belediyesiyle el ele vererek Hamamönü, Hacıbayram, İtfaiye Meydanı, Ulucanlar ve Kale'yi şehrin cazibe merkezi yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Tüm Ankaralıların gururla misafirlerini götürdüğü tarih, kültür ve turizm yerlerinde Veysel Bey'in imzası var. İnşallah sizlerin de desteğiyle 31 Mart'tan itibaren bu birikimi, bu vizyonu Yenimahalle'ye de taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili de konuşan Erdoğan, Özhaseki'nin belediyecilikte sembol bir isim olduğuna dikkati çekti.

Özhaseki'nin 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını, ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm belediyelerle, şehirlerin altyapısı, üstyapısıyla, planlamayla yakın uğraştı. Özellikle de hani o çukur, kanal, bunların açıldığı Güneydoğu, Doğu var ya oralarda Mehmet Özhaseki kardeşimiz büyük mücadele verdi ve oraların altını elden geçirdi. O tünelleri tamamıyla tespit ederek o binalar kentsel dönüşüm değişimle yıkıldı. İşte daha yeni Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Siirt'teydim, bütün oraların halini gördüm. Şimdi oralar adeta yeniden inşa ediliyor, ihya ediliyor. Yaparsa AK Parti yapar. İstiyoruz ki aynı şeyi Yenimahalle'de de yapalım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte böyle kıymetli, deneyimli, çalışkan isimlerle huzurunuza çıktık. 'Ankara'ya tecrübe yakışır, Başkent'e başarı yakışır, Yenimahalle'ye vizyon yakışır.' dedik."

(Sürecek)











