AK Parti sözcüsünü değiştirdi! AK Parti'nin yeni sözcüsü kim oldu? 

AK Parti kongresinde MKYK belirlenmişti. Yeni AK Parti MKYK üyeleri toplanarak AK Parti’nin A takımı olan AK Parti yeni MYK üyelerini belirledi. AK Parti MYK’sına göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş olurken, Genel Sekreterliğe Fatma Şahin getirildi.

İşte AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri: Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirilirken, Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş oldu.

AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.zAK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ OLAN ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da doğdu. Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur. Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamlayan Çelik, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalıştı. Bunun yanında Bilgi ve Hikmet dergilerinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı. Çeşitli dergilerde yazılar yayınlayan Çelik, Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

Siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne girerek başladı. 2002-2013 yılları arasında Genel Başkan siyasi danışmanı olarak çalışmalarda bulundu. 22, 23, 24. ve 26. dönemlerde de Adana milletvekili seçildi.

2010 yılında da AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tayin edildi. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü olarak atandı.

24 Mayıs 2016 tarihinde Binali Yıldırım'ın açıkladığı hükümet listesinde Avrupa Birliği bakanı görevini üstlenmiştir. Bekar olan Çelik, İngilizce bilmektedir.