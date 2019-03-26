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AK Parti'nin Van mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler"- "Ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık. Öyle ki daha önce hiç kimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları, her türlü riski göze alarak kısa süre içerisinde hayata geçirdik"- "Depremin olduğu gece Erciş'e geldim, Van'a geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi? Onların böyle bir derdi var mıydı?"

26 Mart 2019 Salı 15:40
AK Parti'nin Van mitingi

VAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler." dedi.

Erdoğan, partisince Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Van'ın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Van ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayız.Bizim aramızdaki kalpten kalbe giden yolu ancak yüreği bu şehir ve bu ülke için çarpanlar görür." dedi.

Birilerinin yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "Milleti, kimi zaman sağcı-solcu, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman Türk-Kürt diyerek bölmeye, parçalamaya, birbiriyle kavga ettirmeye çalıştılar. Bu uğurda nice gençler toprağa düştü, nicelerinin hayatı karardı. Peki sonuçta ne oldu? Sonuçta gördük ki bunların hepsi de ülkemizin üstünde hesapları olanların oyunlarından ibarettir. Van, deprem yıkıntıları altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahneleme peşindeydi." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası bütün imkanları kullanarak Van'ı ayağa kaldırırken yapılan işleri engelleme gayreti içinde olanlar da bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Depremin olduğu gece Erciş'e geldim, Van'a geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi? Onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz dertliydik, az önce size 'Aşk Hikayesi'ni dinlettim, biz size aşıktık. Onun için bakanlarımla birlikte buraya geldik, bütün gayretimizle birlikte, Van'ı kendi haline bırakamazdık." diye konuştu.

Erdoğan, "Bundan 3-4 yıl önce yine benzer işlere kalkıştılar. Mahallelerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Bitişik nizam evleri içinden tünellerle birbirine bağladılar, tüneller açtılar. İnsanlarımızın evlerine, mahremine girdiler. 'Masum insanların kanı aksın da üstlerinden propaganda yapalım' diye kundaktaki çocuktan yaşlılara kadar herkesi kullandılar. Herkesi istismar ettiler." dedi.

- "Hala aynı alçaklıkları yapma peşindeler"

Van'ın benzer vahşetleri geçmişte de yaşadığını kaydeden Erdoğan, teröristlerin 1995'te Gürpınar'da mezra basıp 7'si kadın ve çocuk 12 kişiyi hunharca öldürdüğünü, 1996'da Tatvan'da yol kesip 2 masum vatandaşı katlettiklerini, 1998'de lise öğrencilerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlediklerini söyledi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tıpkı diğer şehirlerimizde olduğu gibi Van'da da anaları ağlatan, çocukları yetim, öksüz bırakan bunlar oldu. Hala aynı alçaklıkları yapma peşindeler. Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler.

Niye Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e girdik? Niye Kandil'e girdik? Halkımı rahatsız etmesinler diye, sizleri rahatsız etmesinler diye. 13-16 yaşındaki kızlarımızı Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Diyarbakır Belediyesi önünde haftalarca ağlayan analar, benim Kürt annelerim değil mi? Başbakanlığım döneminde beni ziyaret ederek, dertlerini anlattılar. Biz de bunları adım adım takip ettik ve o günler geride kaldı.

Ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık. Öyle ki daha önce hiç kimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları, her türlü riski göze alarak kısa süre içerisinde hayata geçirdik."

"CHP zihniyetinin kangrene çevirdiği pek çok meseleyi hal yoluna koyduklarını" aktaran Erdoğan, eksiklikleri de gelecek dönemde gidereceklerini, Van'ı daha büyük yatırımlarla buluşturacaklarını, üretimi, turizmi, istihdamı geliştirecek adımları atacaklarını dile getirdi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:40
  1. AK Parti'nin Van mitingi
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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