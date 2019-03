AK Parti'nin Üsküdar mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milletiyle aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamının önününü kesebilecek hiçbir engel yoktur." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Üsküdar mitinginde, Üsküdar'ı bir başka gördüğünü ve uçsuz bucaksız bir görüntü sergilediğini dile getirerek, Üsküdar'ın 31 Mart'ın kararını verdiğini düşündüğünü söyledi.

Seçime son 12 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Durmak yok, inşallah 31 Mart akşamı burada böyle bir toplantıyı tekrar yaparsınız. Yaparız, Türkiye'nin kalkınma mücadelesine emek veren, katkı sunan her bir Üsküdarlı kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu gün bir kez daha Üsküdar'da olmanın, siz komşularımla birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Bugün gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sabah Karadeniz Ereğlisi'ndeydim. Oradan Sakarya'ya, Sakarya'dan Kocaeli'ye ve şimdi de sizlerle beraberim. 4 mitingimiz de muhteşemdi. En son Kocaeli sizlere selamlarını gönderiyor ve durmak yok yola devam dedik. Özellikle de milli irade meydanında bizi bekleyen 10 binlere hitap ettik ve resmi rakam 120 bin kişiydi. Bu arada ayrıca Kuzey Marmara otoyolunun 476 milyon dolarlık 45 kilometrelik kesimini daha Kocaeli'den açılışını yaptık. Böylece toplam uzunluğu 398 kilometreyi bulan Kuzey Marmara otoyolunun bir safhasını daha milletimizin istifadesine sunduk. Şimdi de siz Üsküdarlı kardeşlerimle hasret gideriyoruz. Bu saate kadar bizleri beklediniz. Sabrınız, sevginiz, dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "31 Mart akşamına kadar tempomuzu artırarak sürdüreceğiz"

Dün gecede Üsküdar'da gençlerle buluştuğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de buradayız, ayrılmamız söz konusu değil. 31 Mart akşamına kadar tempomuzu artırarak sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi aşk ile çalışan yorulmaz. Sevdası millet olan yorgunluk nedir bilmez. Vatan için çarpan yürekler bahane kabul etmez. Hizmet ateşiyle yananlara durmak yakışmaz. Yunus Emre'nin o güzel ifadesiyle 'Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk, her dem yeni doğarız, bizden kim usanası.' İşte biz de her dem yeniden doğarak, sizin şu muhabbetinizden güç kuvvet ilham alarak yolumuza devam ediyoruz. Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milletiyle aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamının önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. Yeter ki biz, tarihimizi asla unutmayalım. Yeter ki biz, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz, kardeşliğimize leke sürmeyelim. Yeter ki biz, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda, Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir. Bunun için her fırsatta vatandaşlarımıza tarihi hatırlatıyoruz. Bunun için milletimize kimliğini, karakterini, asaletini hatırlatıyoruz. İşte bunun için Türkiye'nin yükselişini çekemeyen müstevlilere Rabiamızla cevap veriyoruz. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah, Üsküdar'a da işte bu yakışır."

- "Üsküdar bambaşka"

İstanbul'da yaptıkları projelerin birçoğunun merkezinin Üsküdar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Marmaray, burada. Avrasya Tüneli burada. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı burada. Büyük Çamlıca Cami ve Küçük Çamlıca'da yapılan radyo televizyon kulesi o da burada. Bütün bunlarla beraber Üsküdar bambaşka. Hele hele Büyük Çamlıca Cami, artık Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan camilerin hakikaten en mükemmeli." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy-Kartal-Pendik-Tavşantepe metrosunu, Halkalı-Gebze-Marmaray yüzeysel metro hattını, Libadiye-Çamlıca Karayolu Tüneli'ni de hizmete açtıklarını aktararak, "Üsküdar'da 8 adet köprü ve kavşak yolu ile bağlantı yollarını hizmete açtık. Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu-Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattı ile sizlerle birlikte tüm İstanbul'a hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.



Sahilde beş iskele binasını restore ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Eminönü-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Anadolu Kavağı arası kıyıya paralel transit Boğaz seferlerini başlattık. Üsküdar Meydanı ve Harem Beylerbeyi sahil düzenlemesi projesi ise hemen hemen tamamlandı. Üsküdar Meydanı toplamda 125 bin metrekarelik bir alan ile İstanbul'un en prestijli merkezi olarak ortaya çıktı. Eski belediye binasının olduğu alanda Üsküdar Belediyemiz tarafından yapılan istimlak çalışmalarıyla adeta yeni bir meydana dönüştürüldü. Oranın da açılışını bizzat kendim geldim yaptım. Orası da altında bin araçlık otoparkı ile birlikte bu yıl sonunda sadece Üsküdar'ın değil bu yakanın en özel noktalarından biri haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)