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AK Parti'nin Ümraniye mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3)- "İstanbul'un duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı.' yazacak kadar tarihimize ve inancımıza husumet besleyenler bu şehre hizmet edemez. İstanbul'un ortasında Ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayacak kadar milletimizle bağını kopartanlar bu şehrin emanetine asla sahip çıkamaz. 15 Temmuz gecesi olanları biliyorsunuz. Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu şehre, bu ülkeye hizmet edemez"- "Biz İstanbul'a böyle bir dava arkadaşımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdik. Ömrünün son 25 yılı size ve ülkemize hizmetle geçmiş Binali Bey'i İstanbul'un huzuruna çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde Ulaştırma Bakanı, Başbakan ve Meclis Başkanlığında bulunmuş, Türkiye'ye önemli eserler kazandırmış, dünyada belli bir yeri ve tanınmışlığı olan kardeşimizi sizlerin takdirine sunduk"

29 Mart 2019 Cuma 19:51
AK Parti'nin Ümraniye mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı.' yazacak kadar tarihimize ve inancımıza husumet besleyenler bu şehre hizmet edemez. İstanbul'un ortasında Ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayacak kadar milletimizle bağını kopartanlar bu şehrin emanetine asla sahip çıkamaz. 15 Temmuz gecesi olanları biliyorsunuz. Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu şehre, bu ülkeye hizmet edemez." dedi.

Erdoğan, partisince Ümraniye Alemdağ Caddesi Santral Mevkisi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Birlik olmadan dirliğin olmayacağını belirten Erdoğan, "Beraberlik ve kardeşlik olmadan huzur olmaz. Millete sevdalanmadan hizmet ve yatırım olmaz. Kendi insanını hor görenler bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar. İstanbul'un duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı.' yazacak kadar tarihimize ve inancımıza husumet besleyenler bu şehre hizmet edemez. İstanbul'un ortasında Ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayacak kadar milletimizle bağını kopartanlar bu şehrin emanetine asla sahip çıkamaz. 15 Temmuz gecesi olanları biliyorsunuz. Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu şehre, bu ülkeye hizmet edemez." diye konuştu.

Erdoğan, belediyecilik hizmetlerinin zor ve zahmetli, belediye başkanlığının çok ağır bir görev olduğunu söyledi.

Vizyon, ideal, proje ve tecrübe olmadan belediye başkanlığının yapılamayacağını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz İstanbul'a böyle bir dava arkadaşımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdik. Ömrünün son 25 yılı size ve ülkemize hizmetle geçmiş Binali Bey'i İstanbul'un huzuruna çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde Ulaştırma Bakanı, Başbakan ve Meclis Başkanlığında bulunmuş, Türkiye'ye önemli eserler kazandırmış, dünyada belli bir yeri ve tanınmışlığı olan kardeşimizi sizlerin takdirine sunduk. Aynı şekilde Ümraniye'de de hizmetleriyle sizin sevginize mazhar olmuş İsmet Yıldırım'ın kardeşimizi, KİPTAŞ'ın genel müdürlüğünde bulunarak binlerce, on binlerce inşaat, altyapı, bunlarla çalışmış olan bir kardeşimizi size emanet ediyorum. Ümraniye'yi de onlara emanet ediyorum. Sizden pazar günü sandığa giderek elinizi vicdanınıza koyup, gitmeyenleri de tutup götürmeniz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'nin sadece burada yaşayanlardan ibaret olmadığını dile getirerek, vatandaşlara memleketlerindeki tanıdıklarını arama çağrısı yaptı.

Ümraniye ve İstanbul'un katettiği mesafeyi dikkate alarak oyların kullanılması istirhamında bulunan Erdoğan, "Artık metrolarınız var. Huzurlu musunuz? Şimdi yakında da Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne başlıyoruz. Şehir hastanemiz Anadolu Yakamızın tamamına hitap edecek. Zaten burada gayet güzel bir hastaneniz var ama biz onu da yeterli bulmadık. 3 bin 600 yataklı dev bir şehir hastanesini de Sancaktepe'ye kuralım dedik. Ümraniye'nin artık tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyorum. Sözlerime son vermeden bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bağ-Kur'lu ve genel sağlık sigortası kapsamındaki vatandaşlarımızla bakmakla yükümlü oldukları kişiler, prim borçları varsa kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin prim borçlarına bakılmaksızın yıl sonuna kadar kamunun sağlık hizmetlerinden yararlanmasının imkanını sağladık. İmzayı attım. Bununla ilgili olarak Resmi'Gazete de yayımlandı." değerlendirmelerinde bulundu.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 19:51
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. miting
  3. Ümraniye

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