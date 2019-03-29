AK Parti'nin Tuzla mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarıştıklarını belirterek, "Adayımız belli, ortağımız belli, prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz belli. İstanbul için hangi hayalleri kurduğumuz da belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Milletperver bir kadroyla yürüyoruz. Ezan, bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. İstiklal Marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince İçmeler Meydanı'nda düzenlenen Tuzla mitinginde konuştu.

Tuzla'da madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezini hizmete açtıklarını, ilçe genelinde 510 kilometre yeni doğal gaz hattı döşediklerini belirten Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman İstanbul'da 50 bin abone bulunduğunu, görevden ayrılırken bu sayının 1 milyon 250 bine yükseldiğini, şimdi ise 5 milyon 300 bin civarında eve doğal gaz getirdiklerini kaydetti.

Erdoğan, "Nereden nereye... Bunlar insana hizmet nedir böyle bir şey bilmez, bu bizim işimiz. O kömürleri kullandığımız zamanlarda ne çileler çektik değil mi? Evlerimizde kirlilik, maalesef o koku... Ama doğal gazla şimdi basıyorsun butona bütün daire sımsıcak, suyumuz sımsıcak. Durmak var mı? Yok. Niye? Ya Helga kullanacak da George kullanacak da benim Ayşem, Fatmam, Ahmedim, Mehmedim niye kullanmasın? İşte biz bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı'nın yapımına devam ettiklerini, D100 Karayolu-Pendik Kavşağı-Çayırova Kavşağı arası yan yollar düzenlemesinin, bin araç kapasiteli Tuzla Metro İstasyonu Otoparkı'nın, Tuzla Tahaffuzhane Caddesi Zemin Altı Otopark ve Meydan Düzenlemesi işlerinin devam ettiğini anlatan Erdoğan, Kamil Abduş Gölü'nde çevre düzenlemesi yaptıklarını, eski Tuzla Aydınlı Çöp Döküm Sahası Rehabilitasyon ve Bölge Parkı düzenleme çalışmalarının sürdüğünü, Türkiye'nin en modern sebze ve meyve halinin yapımına Aydınlı'da 319 bin metrekarelik alanda başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarla yetinmediklerini, önlerindeki dönemde şehre yeni eserler kazandırmayı sürdüreceklerini ifade ederek, ilçedeki iki okula daha kapalı spor salonu yaptıklarını, Aydınlı'da yeni bir itfaiye istasyonu inşa ettiklerini dile getirdi.

Tuzla'ya ülkenin ilaç ve aşıda dışa bağımlılığını azaltacak bir biyoteknoloji vadisi kurduklarına işaret eden Erdoğan, "Sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil ve metalürji gibi birçok alanı kapsayan 160 şirketin, 500 girişimcinin üretim yapacağı biyoteknoloji vadisi yeni nesil bir üretim üssü olacak." dedi.

- "İlçemize bir lojistik merkezi kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perakende esnafına tek noktadan hizmet verecek Anadolu Yakası Gıda Merkezi'ni Tuzla sınırları içerisinde hayata geçirdiklerini aktararak, yapımı devam eden ya da yapılacak olan yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlçemize bir lojistik merkezi kazandıracağız. İstanbul'a yapacağımız üç yeni otogarın biri de Tuzla'da olacak. İlçemizin 20 farklı noktasında yaklaşık 6 bin araç kapasiteli otoparklar yapacağız. D100 Güney Yan Yol Fatih Otağı Caddesi sahil yolu arasında yol ve kavşak düzenlemesi yapacağız. Şifa Mahallesi-Aydıntepe Yolu-Sabiha Gökçen Havalimanı arasını Pendik-Tuzla-Sultanbeyli çıkışını, Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı arası, TEM Kuzey-Güney yan yol düzenlemesini hayata geçireceğiz. Ayrıca Şifa Mahallesi D100 Kuzey yan yolu-Aydınlı Mahallesi arası Şekerpınar Caddesi yol rehabilitasyonunu, Çayırova-İçmeler-Pendik arası D100 Kuzey-Güney yan yolları düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Aydıntepe'de inşa edeceğimiz millet bahçesiyle Tuzlalılar rahat bir nefes alacak. Orada huzur bulacaksınız. Tuzla'ya su sporları merkezi inşa edeceğiz. Kamil Abduş Gölü ve Sakız Adası'nı yenileyeceğiz. İlçemize 27,5 kilometrelik bisiklet yolları, 17 mahallemize yeni parklar kazandıracağız. Yeni gençlik merkezi, çocuk bilim kampüsü yapacağız. Tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart çok önemli. Durmak yok, yola devam."

- "780 bin kilometrekaremizi bölemeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimlerde İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak yarıştıklarını hatırlatarak, "Adayımız belli, ortağımız belli, prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz belli. İstanbul için hangi hayalleri kurduğumuz da belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Milletperver bir kadroyla yürüyoruz. Ezan, bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. İstiklal Marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok. Karşımızda kimlerin olduğunu, kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü sizler de görüyorsunuz. Daha şimdiden bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul ve Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, daha sonra vatandaşlara HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmalarının yer aldığı videoyu izletti.

Vatandaşlara "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye soran Erdoğan, Türkiye'nin Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara'dan oluştuğunu ifade ederek, "Ama biz de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan defol oraya git. Kimi yanına alacaksan, onları da al. Nasıl şimdi koalisyon kuruyorsunuz, alın yanınıza gidin oraya. Ama bu toprakları bölemeyeceksiniz. 780 bin kilometrekaremizi bölemeyeceksiniz." diye konuştu.

Vatandaşlara HDP'li vekillerin söylemlerinin yer aldığı videoyu da izleten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın bunlar Kandil'deki terör liderleri, terör baronları. Görüyorsunuz ne diyor? Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Şimdi HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, siz bunların peşinden mi gideceksiniz? Ayrıca bunlar benim Kürt kardeşlerimi temsil edebilir mi? Güneydoğu'ya hizmeti bunlar mı götürdü? Bunlar bu milletin verdiği paralarla çukurlar açtılar, hendekler kazdılar. Benim oradaki Kürt kardeşlerimi öldürdüler. Günlerce, haftalarca, aylarca Diyarbakır Belediyesinin önünde ağlayan anneler bana da geldi. Niye? 13, 14, 15, 16 yaşındaki kız çocuklarını dağa kaçırdılar dağa. Bunu HDP'ye gönül veren kardeşlerim düşünmüyor mu?

Bu pazar günü bunlara hesap sormayacak mıyız? İşte ne diyor? Biz sırtımızı diyor kadın, YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye dayadık, sırtını oraya dayamış. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Aramızdaki fark bu. '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırmazsanız savaş kapıyı çalar.' 1 Temmuz geldi geçti, hani nerede? Ne yaptınız? 'PKK sizi tükürüğüyle boğar.' diyor. Hani ya gelin boğun. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de aynı. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Hani neredeler? Kaçacaklar. Niye? Benim milletimin huzurunu asla kaçıramazlar. Büyük şantaja bugün boyun eğen yarın da benzer tehditlere boyun eğer."

Tabii biz asıl bu belediyelere Kandil'in belirlediği eş başkanları da atayıp, atamadıklarını da merak ediyoruz. Öyle ya bunların hem partilerinde hem belediyelerinde bir resmi olarak görev yapan başkanları var, bir de asıl patron olan eş başkanları var. Bu eş başkanlar yeri geliyor seçimle gelen başkanları sorguya çekiyor, hatta tokatlıyor. Biz ise hem İstanbul Büyükşehir'de hem Tuzla'da birikimleri, çalışkanlıkları, cesaretleriyle temayüz etmiş arkadaşlarımızı sizlerin huzuruna çıkardık."

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığında sıradan bir ismin aday gösterilmediğini dile getirerek, Binali Yıldırım ile çok uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını aktaran Erdoğan, İstanbul'un sıradan bir yer olmadığını, dolayısıyla buraya da büyük düşünen, dünyayı iyi tanıyan, bilen bir adayın gerekli olduğunu, onun için de Binali Yıldırım'ı şehre aday gösterdiklerini söyledi.

Ayrıca Ankara'da da Mehmet Özhaseki'yi aday gösterdiklerini hatırlatan Erdoğan, Tuzla'da da Şadi Yazıcı'nın şu ana kadar yaptığı çalışmalarıyla bilindiğini belirtti.

Erdoğan, "El ele verecekler 10 yılda verilen bu hizmeti şimdi Binali Bey ile Cumhurbaşkanı olarak da benimle üçlü olarak bu hizmetleri devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara çay ikram edeceğini dile getiren Erdoğan, "Ama CHP'liler gibi naylon, doğa düşmanı olanla değil, kenevirden yapılmış olan torbamız var. Onunla size ikramda bulunacağım. Çayı demleyin evde beyinize, çocuklara ikram edin inşallah." dedi.

Mitinge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tuzla Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şadi Yazıcı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası vatandaşlara bez çanta içerisinde çay dağıttı.

(Bitti)