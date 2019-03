AK Parti'nin Trabzon mitingi

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. "Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bunun için kutuplaşmaya, kardeş kavgasına hayır diyoruz." diyen Erdoğan, milletin arasına nifak sokmak isteyenlere, insanları birbirine kırdırmaya çalışanlara "Hayır" dediklerinin altını çizdi.

Erdoğan, "Bunun için önce millet, önce memleket diyoruz. Biz barışın, demokrasinin yanındayız, istikrar ve huzurun tarafındayız. Gezi'de her tarafı yakıp yıkan bunlar değil miydi? Güneydoğu'da, Doğu'da her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi şu anda cezaevinde bulunan zatın Diyarbakır'da hep beraber sokağa dediği zaman 53 vatandaşımızın ölümüne neden olanlar. Utanmadan konuşuyorlar. Milleti birbirine kırdırdılar, ırkçılık, bölücülük yaptılar." dedi.

- "Nasıl bunlarla omuz omuza oluyorlar"

Konuşmasında "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözleriyle vatandaşlarla Rabia işareti yapan Erdoğan, "Bunlar var ya bunlar, bu bölücü terör örgütünü arkasına alanlar, bizim bayrağımızı kongrelerinde salona takmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler, siz bunlarla kol kola gidiyorsunuz farkında mısınız? Bunlar kongrelerinde bizim İstiklal Marşı'mızı okutmayanlardır." diye konuştu.

"Ey CHP'ye gönül verenler siz bunlarla beraber olduğunuzun farkında mısınız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar İstiklal Marşı'mızı okutmadıkları gibi bunlarla beraber olan sözde İYİ Parti mensuplarına şaşıyorum. Nasıl bunlarla omuz omuza oluyorlar? Nasıl bunlarla beraber yol yürüyorlar? Bu millet 31 Mart'ta bunun da hesabını soracak. Ben buna inanıyorum." dedi.

İstiklal Marşı'ndaki "Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın / Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın / Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın / Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın." dizeleri anımsatan Erdoğan, vatandaşlardan yurda alçakları uğratanlara 31 Mart'ta cevap verme sözünü aldı.

- "Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile birlikte tüm gönül coğrafyasında muhabbetin, adaletin, sükunetin hakim olması için çaba harcadıklarını vurgulayarak, Afganistan'dan Yemen'e, Libya'dan Somali'ye, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar bölgede barışın ve istikrarın tesisi için mücadele ettiklerini ifade etti.

Arabuluculuk çalışmaları, ikili münasebetler, telefon diplomasisiyle nerede bir sıkıntı, sorun varsa onu suhuletle çözmenin gayreti içinde olduklarına işaret eden Erdoğan, önceki gün Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştüğünü, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi nasıl düşürebileceklerini istişare ettiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlıların Türk milletinin kalbinde çok ayrı bir yeri olduğunu, İstiklal Savaşı'nda gönderilen yardımları, Muhammed İkbal'in Türkiye için yazdığı özgürlük şiirlerini asla unutamayacaklarını belirterek Türkiye'nin de deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar, kardeş Pakistan'ın hep yanında olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye'nin hem Pakistan'la hem de Hindistan'la samimi, yapıcı, yoğun ve çok yönlü ilişkilerinin bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Sağ olsun Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu müstesna konumunu takdir ediyor, sorunun çözümü için bizden destek bekliyorlar. Biz de kendilerine tansiyonun daha da düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır. Bize düşen katkıları, müdahaleleri yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum."

- "Ülkemiz son 17 yılda içeride güçlendikçe dışarıda da güçlenmiştir"

Artık iç politikayla dış politikayı birbirinden ayrı görmenin mümkün olmadığını, dünyanın her yerinde iç politikanın dış politikayı belirlediğine, dış politikanın da iç politikayı etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin uluslararası siyasette artık problem çözen, sorunları çözüm üreten bir seviyeye ulaşması iç politikadaki başarılarımızın eseridir. Ülkemizin artık görüşü, duruşu, katkısı aranan bir konuma gelmesi sizinle beraber attığımız ortak adımların sonucudur. Çok açık ve net söylüyorum, ülkemiz son 17 yılda içeride güçlendikçe dışarıda da güçlenmiş, itibar kazanmıştır. Türk ekonomisi büyüdükçe Türk diplomatlarının etkisi büyümüştür. Türk demokrasisi ilerledikçe dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı da artmıştır. İç siyasetteki her hamlemizin, her başarımızın, altını çizerek söylüyorum, her seçim zaferimizin dışarıda da çok müspet yansımaları olmuştur."

Son 17 yılda bunu pek çok kez yaşadıklarını, şahit olduklarını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'e 23,5 milyar dolar borcu olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Davos'a gittik. Davos'ta o zamanki IMF Başkanı Strauss-Kahn'la görüşme yaptık. Kendisine dedim ki 'Başkan, sen IMF'nin başkanısın, ben de Türkiye'nin Başbakanıyım. Siz Türkiye'yi yönetemezsiniz, Türkiye'yi ben yönetirim. Sen alacağını tahsil ediyor musun, ediyorsun. Ama Türkiye'nin iç siyasetine, siyasi durumuna sakın ha karışmaya kalkmayın." dedi.

IMF'e olan borcun Mayıs 2013'te sıfırlandığını anımsatan Erdoğan, o dönem Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar olan döviz rezervinin Başbakanlığı döneminde 136 milyar dolara çıktığını ifade etti. Erdoğan, döviz rezervinin sonra bir düşüşün ardından da tekrar tırmanmaya başlayarak 100 milyar dolara çıktığını kaydetti.

