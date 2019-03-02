AK Parti'nin Trabzon mitingi

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerime, İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Diyorum ki kardeşlerim bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz, nasıl oluyor da onlarla beraber yol yürüyorsunuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine, "Sana sevdalıyız Trabzon, seni uzaktan sevmek, sana doymak olur mu Trabzon, sizi muhabbetle selamlıyorum Trabzon." diyerek başlayan Erdoğan, Karadeniz ağzıyla "Bugün yine Karadeniz gibi coşaysun Trabzon, bugün yine çok güzelsin Trabzon, Yaylalar otli olur, suyi kuvvetli olur, sevup alamayanun hali perişan olur. Trabzon'dan ayrı kalanın hali nice olur? Ha sizin gibi uşaklardan ayrı kalanın hali perişan olur." ifadelerini kullandı.

İki aylık aranın ardından Trabzonluları hasretle selamladığını belirten Erdoğan, "Merde mert, namerde namert diyen, özü bir, sözü bir, gönlü bir, sevdası bir uşakların şehri Trabzon. 'Kulluğundan kılmasın azat Allah'ım beni' diyen Sultan Fatih'in emaneti Trabzon. Kültürüyle, türküleriyle, tabi güzellikleriyle dillere destan Trabzon. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum." diye konuştu.

Trabzon'un ilçelerine de selam gönderen Erdoğan, "Her gün 'vira bismillah' diyerek, 'ya nasip' diyerek, Karadeniz'de rızkını arayan balıkçı kardeşlerime bu meydandan muhabbetlerimi gönderiyorum. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına, bugün de bayrağına bakıp çırpınan, asaletiyle, hırçınlığıyla, bereketiyle, güzelliğiyle gözbebeğimiz Karadenizi selamlıyorum. Maşallah bu ne güzel coşku, ne muhteşem sevda böyle. İşte Trabzon, işte gerçek dostluk bu. Aşkınız, vefanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzonlulara 24 Haziran seçimlerindeki desteği için, milletin partisine, milletin adamına, Cumhur'un İttifakı'na sahip çıktığı için gönülden teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugüne kadar siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Siz bizden dualarınızı esirgemediniz, biz de ülkemize kurulan tuzakları bozduk. Siz bizi bağrınıza bastınız, biz de sizin için koştuk, koşturduk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durdunuz, biz de milletimizin birliğine özellikle kastedenleri tek tek hezimete uğrattık. Cudi'de inlerinde bastık, Gabar'da inlerinde bastık, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı, biz kovaladık, kovalıyoruz, kovalayacağız. İşte az önce İçişleri Bakanımı dinlediniz... Evet kar kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte bakanımız da onlarla hep birlikte Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız hep birlikte evelallah yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Durmak yok yola devam. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kastedenleri evelallah yok edeceğiz."

- "Sizin bu ülkede yeriniz yok"

HDP'li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin halka izletilmesinden sonra Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan tüm Türkiye'ye, tüm Batı'ya, Orta Anadolu'ya sesleniyorum, 780 bin kilometrekareye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolu'muz, Güneydoğu Anadolu Bölge'miz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu'muz, Ege'miz var, Marmara'mız var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok. Şimdi CHP'ye gönül veren kardeşlerime, İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Diyorum ki, kardeşlerim bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz, nasıl oluyor da onlarla beraber yol yürüyorsunuz? CHP'ye gönül veren bütün kardeşlerime, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum ve diyorum ki bu yanlışa gelecek misiniz? Hatta daha ileri gidiyorum, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadı vuralım."

Partililerden çok çalışmalarını, kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, "İşte ne diyor, 'bizim arkamızda PKK, YPG, PYD var' diyor. Bizim arkamızda da bu millet var ve Hakk var Hakk. Biz, Akif ne diyor, 'Allah'a dayan sa'ye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol.' Bizim farkımız bu. Onun için çok çalışacağız." diye konuştu.

(Sürecek)