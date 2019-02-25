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AK Parti'nin Tokat mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "31 Mart, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. 31 Mart, inşallah tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdeleyicisi olsun. 31 Mart, inşallah milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun"- "31 Mart'ta Tokat'ın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz, destek istiyoruz. Suriye'deki oyunu, Irak'taki oyunu, ekonomideki oyunu, terör örgütleri üzerinden kurulan oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:43
AK Parti'nin Tokat mitingi

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. 31 Mart, inşallah tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdeleyicisi olsun. 31 Mart, inşallah milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum hakları için verilmiş gür bir mesaj olsun." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, Tokatlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün bir kez daha muhteşem katılımınızla coşkunuza, sevginize ve heyecanınıza ortak oluyorum. Bugün bir kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tokat'a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "24 Haziran'da bu davaya, bu harekete ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da şahsıma, bu kardeşinize sahip çıktığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

- "Oyunu bozmak için oy istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin yeni bir imtihan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta Tokat'ın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz, destek istiyoruz. Suriye'deki oyunu, Irak'taki oyunu, ekonomideki oyunu, terör örgütleri üzerinden kurulan oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için daha aydınlık, daha müreffeh yarınlar için 31 Mart'ta bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyorum. 31 Mart'ta Tokat'tan iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz."

Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Tokat, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Tokat, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Tokat, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor musun? Tokat, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor musun? Tokat, 31 Mart'ta partine sahip çıkıyor musun?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

Konuşması sırasında vatandaşlar tarafından ilçelere davet edilen Erdoğan, "Tabii eğer ilçelere gitmeye kalkarsam bizim bu programları kim yetiştirecek? Şimdi bugün 17'nci ildeyim, ilçeleri saymıyorum ve devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Erdoğan, "31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. 31 Mart inşallah tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdeleyicisi olsun. 31 Mart inşallah milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun." diye konuştu.

Tokat'ın, dünün Türkiye'si ve bugünün Türkiye'si arasındaki farkı en iyi bilen illerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tokat, yıllarca ihmal edilmenin, yatırım ve hizmetlerden hak ettiği payı alamamanın acısını yaşamış bir şehirdir. Ankara, maalesef senelerce Tokat'ın dertlerine, problemlerine ve sıkıntılarına adeta sağır kesildi. Tokatlı kardeşlerimin talep ve istekleri Ankara bürokrasisinin dehlizleri, girdapları arasında kaybolup gitti. Ta ki AK Parti iktidara gelene kadar. Biz, sizlerin desteğiyle iktidara geldiğimizde işe özellikle bu anlayışa son vererek başladık. İller arasında öz üvey ayrımı yapan zihniyeti de vatandaşlar arasında makbul makbul olmayan ayrımı yapanları da tamamen bunları rafa kaldırdık."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:43
  1. AK Parti'nin Tokat Mitingi
  2. Tokat
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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