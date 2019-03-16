AK Parti'nin Tekirdağ mitingi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Terbiyesize bak, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' diyor. 'İslam dünyasının oturup düşünmesi lazım.' diyor. Ya senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var?" dedi.

Erdoğan, partisinin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, "Tarihimizle, medeniyetimizle, kültürümüzle, inancımızla saldırdıkları tüm değerlerin temsilcisi olarak gördükleri için bizi hedef alıyorlar. İnşallah milletimizle birlikte bugüne kadar nice oyunları bozduğumuz gibi bu oyunu da yerle yeksan edeceğiz. Bunun için '31 Mart seçimleri beka seçimidir.' diyoruz. Bunun için 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarımızı seçmekle kalmayacağımızı, geleceğimizi de oylayacağımızı söylüyoruz." diye konuştu.

"Tekirdağ, 31 Mart'ta ülkene ve milletine sahip çıkıyor musun? İstiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Milli iradeye sahip çıkıyor musun? Tercihini istikrar ve güvenden yana kullanıyor musun?" diye sorduğu mitinge katılan vatandaşlardan "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

Erdoğan, Tekirdağ'da 31 Mart'ta yeni bir destan yazılacağına inandığını ifade etti.

Dünyada ülkeler kadar şehirlerin de yarıştığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin büyüme ve gelişme potansiyeli en yüksek illerinden biri olan Tekirdağ'a, hükümetlerinin her türlü yatırımı yaptığını kaydetti.

- "Dürüstlük olmadıktan sonra siyaset olmaz"

Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Tekirdağ, belediyecilik bakımından aynı gelişmeyi maalesef gösteremedi. Belediyelerin çoğu, bakanlıklarımızın şehre gösterdiği ihtimamın yanına bile yaklaşamadı. Böyle olunca da yapılan işlerin çoğu yarım kalıyor, Tekirdağ halkı yeteri kadar istifade edemiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde, Tekirdağ'da bu kopukluğu gönül belediyeciliğiyle gidereceğiz. Artık Meclisimizin başında da Tekirdağlı bir kardeşiniz, Prof. Dr. Mustafa Şentop var. Şentop Hocamızın da destekleriyle bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, özel sektörümüzle el ele vererek, Tekirdağ'ı hak ettiği konuma süratle çıkartacağız. Cumhur İttifakı'nın, Tekirdağ'da bunu başaracağına inanıyorum. Bunun için bugün burada sizinle bir ahitleşme yapmamız lazım. Gelin artık birilerinin hiçbir iş yapmadan, sadece hepimize ait olan belli değerleri istismar ederek, Tekirdağ'ın önünü tıkamasına izin vermeyelim. Gelin artık Tekirdağ'da istismar siyaseti dönemini kapatıp hizmet siyasetinin devrini başlatalım."

"Hükümetin CHP'li belediyelere para vermediği yalanı"na sarıldıklarını duyduğunu anlatan Erdoğan, "Bay Kemal de söyledi mi bunu? Ben resmi rakamla konuşurum, Bay Kemal yalanla, iftirayla konuşur. Bay Kemal'den son olarak 2,5 milyon... Mahkum oldu. Henüz parayı almadım. Hani 'Man adaları' diye bir şey uydurdu ya aileme, bana neyse. Bu parayı aldığım anda inşallah Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. Çünkü Bay Kemal'in böyle adresleri yok ama bizim var. Adamın ilk yalanı değil ki, bak şimdi onun için yardım sandığı kurdular. Yalan söyleme de milletvekillerinin başına iş sarma. Aynı şey HDP'de var, sözde İYİ Parti'de var. Onlar da mahkum olacaklar. Niye? Gerçek ortada. İşleri güçleri yalan. Dürüstlük olmadıktan sonra siyaset olmaz." dedi.

Erdoğan, her belediye gibi Tekirdağ'a da ödeneğini hep gönderdiklerini belirterek, "Ama buradaki iş bilmezler, beceriksizler, bu parayı sizlere hizmete dönüştürecekleri yerde çarçur ettiler." ifadesini kullandı.

Namık Kemal'in "Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin/Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten" dizelerini aktaran Erdoğan, "Biz, milletimize hizmet etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde Tekirdağ'a da sonuna kadar hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şayet büyükşehriyle ilçeleriyle belediyelerimizde de bu ahengi yakalarsak, Tekirdağ'ı kısa sürede şahlandırırız. Cumhurbaşkanlığında bu kardeşiniz 4,5 yıl var mı? TBMM'nin başında Şentop var mı? İnşallah belediye başkanı olarak da burada Mestan kardeşimiz olacak mı? İlçelerde de yine Cumhur İttifakı olacak mı? Biz burayı uçururuz." diye konuştu.

- "Artık bu millet, CHP'yi de senden kurtaracak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Nehri'ne ilişkin bir video izletirken, bütün fabrikaların atık sularının Ergene'ye aktığını dile getirerek, "Nerede belediye? Niye bunlara müdahale edilmiyor? Şu hale, şu rezilliğe bak? Benim Tekirdağlı kardeşlerim buna layık mı?" diye sordu.

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning'in açıklamalarına işaret eden Erdoğan, "Ahlaksızca, edepsizce bir ifade kullanıyor." dedi. Söz konusu açıklamaları, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin videoları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasını da izleten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terbiyesize bak, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' diyor. 'İslam dünyasının oturup düşünmesi lazım.' diyor. Ya senin o Avustralyalı senatörden ne farkın var? Yani terörün kaynağı İslam dünyası mı? Şu hale bak ya, ne günlere kaldık? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99'u Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir, kendini. Zira sen zaten şu anda teröristlerle berabersin, teröristlerle el elesin, kol kolasın. Sen zaten ta Kandil'dekileri, Tendürek'tekileri, Cudi'dekileri, Gabar'dakileri yanına alıp onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin. Ama ben inanıyorum ki, benim Tekirdağlı kardeşlerim de, Türkiye'deki CHP'ye gönül veren kardeşlerim de sana inşallah 31 Mart'ta öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki bir daha belini doğrultamayacaksın. Ben inanıyorum ki, artık bu millet, CHP'yi de senden kurtaracak. Buna da ihtiyacı var CHP'nin. Maalesef... Şu ifadeye bak ya yani terörün kaynağına İslam ülkelerini ve ümmeti yerleştiren bu adama oy vermenin dahi ne kadar büyük bir vebal olduğunu anlayalım."

(Sürecek)