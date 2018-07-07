Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin Meclis Başkan adayı oldu!

AK Parti 24 Haziran seçimlerinde yüze 42.56 oy oranına sahip olurken, Meclis'te ise 295 milletvekili ile temsil edilecek. Tüm gözler Meclis Başkanlığı seçimlerine çevrilmişti. Zira AK Parti Meclis Başkan adayını açıkladı. AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. MHP, aday göstermeyeceğini AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları açıklamasının ardından şimdi gözler yemin törenine çevrildi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de 27. dönem milletvekilleri yemin içerek görvlerine başlayacak. Yemin içme faslı bittiğinde ise Meclis Başkanı seçimleri olacak. MHP Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin aday çıkarmayacağını AK Parti'nin Meclis Başkanlığı adayını destekleyeceklerini duyurmuştu. Şimdi gözler AK Parti'nin adayına çevrildi. AK Parti bugün, 27. Dönem'in ilk grup toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Bu görüşmeden AK Parti'nin Meclis Başkanlığı adayının son Başbakan Binali Yıldırım çıktı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN YEŞİL IŞIK

Meclis Başkanı olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Onun kararını ben vermem. Liderim ve partimiz ne yönde karar alırsa, her türlü görevi yaparız" demişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

"MİLLETVEKİLLERİ NE DERSE O OLUR"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafında Meclis Başkanlığı'na aday gösterilmesini değerlendirdi. Yıldırım: "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." dedi. AK Parti Meclis Başkanlığı için Başbakan Binali Yıldırım'ı aday gösterdi. Yıldırım'ın adaylığı için TBMM Genel Sekterliği'ne başvuru yapıldı.