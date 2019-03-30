AK Parti'nin Sultangazi mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek dertleri var, 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, emirleri Kandil'den alan eş başkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sultangazi'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ilçenin 1994 öncesi dönemindeki durumunu hatırlattı. Raylı sistemin o günler için hayal dahi edilemediğini vurgulayan Erdoğan, "Geldi mi raylı sistem buraya? Geldi ama bunun kadr-ü kıymetini Bay Kemal bilmez." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 17 yıllık icraatını özetleyen ve CHP yönetimindeki İstanbul'dan görüntüleri içeren videoyu izleten Recep Tayyip Erdoğan, 1994 öncesi görüntüler için, "Şu rezilliğe bak. Ne diyorum ben? CHP, çöp, çukur, çamur... İşte ispatı." dedi.

İstanbul'un su sorununu çözdüklerini dile getiren Erdoğan, "Nereden nereye? Şimdi bunlar başka bir şeyin peşinde. Bu ülkede Erdoğan ve yönetiminden kim rahatsız? İşte bunlar, terör örgütleri... Hepsinin tepesine bindik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler tabii ki rahatsız oldu. Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Çünkü artık IMF yok. Kardeşlerim, 23,5 milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık. Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı. Elhamdülillah 100 milyar dolarları aştık. Buralara geldik. Buraya durup dururken gelmedik." şeklinde konuştu.

Bir taraftan yatırım, bir taraftan eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım alanlarında adımları attıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adeta çağ atlattık. Tabii bundan rahatsız oldular. Fakat bizler Filistin'den Arakan'a, Türkistan'dan Bosna'ya kadar tüm mazlumların, mağdurların yanında yer aldığımız için, zalimler rahatsız oldu. Çünkü bu kardeşiniz, 'dünya 5'ten büyüktür' dediği için rahatsız oldular. Peki karşımızdaki ittifak niye rahatsız oluyor? Çünkü bunların Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi diye bir dertleri yok. Tek dertleri var, 'Tayyip Erdoğan gitsin'. Tamam gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, emirleri Kandil'den alan eş başkanlara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi ortaya çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? Madem yerine talip değilsiniz Tayyip Erdoğan'ı gönderip de ne yapacaksınız? Aslında yapacakları belli. Türkiye'yi yeniden, bizden önceki istikrarsızlık, kaos, yoksulluk, yolsuzluk, yokluk, çöp, çukur, çamur dönemine geri götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."

- "Mutlaka sandığa gidin"

Sultangazililerden yarın sandıklara mutlaka gitmelerini isteyen Erdoğan, "Muhakkak gidelim, gitmeyenleri de götürelim. Onun için ben sizi yarınki seferberliğe davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, "Bizim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza böyle bir şey var mı? Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizde ayrım yok. Onun için aman, işi sıkı tutuyoruz, sandıklara sahip çıkıyoruz. Yarın akşam buradan müjde bekliyorum." diye tamamladı.

- Notlar

Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen mitinge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, AK Parti milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.



Mitingde İstanbul'da seçim broşürü dağıtırken sözlü tacize maruz kalan Yusuf Özoğul’a destek vererek “İyi ki varsın Yusuf” sloganı atıldı.



Konuşması sonrası platformdan bir süreliğine ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden kürsüye gelerek protokol üyeleri birlikte vatandaşlara çay dağıttı.

(Bitti)