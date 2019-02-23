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AK Parti'nin Sincan Proje Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:- "Türkiye'de belediyecilik denilince ilk akla gelen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim de Mehmet Özhaseki'dir"- "Sincanlıların gözlerinde 31 Mart gecesinin zaferini görüyorum"

23 Şubat 2019 Cumartesi 23:52
AK Parti'nin Sincan Proje Tanıtım Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Türkiye'de belediyecilik denilince ilk akla gelen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim de Mehmet Özhaseki'dir." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Sincan'daki seçim çalışmalarına eşlik eden Şahin, AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Seçimlere, yaptıkları eserler ve yapacakları projelerle girdiklerini belirten Şahin, "Sincanlıların gözlerinde 31 Mart gecesinin zaferini görüyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki'nin yerel yönetimler konusunda tecrübeli bir isim olduğunu dile getiren Şahin, Özhaseki'nin yıllarca belediye başkanlığı ve bakanlık yaptığını hatırlattı.

- "Bizim ideolojilerle işimiz olmaz"

Partisinin belediyecilikte öncü hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de belediyecilik denilince ilk akla gelen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim de Mehmet Özhaseki'dir. Ne mutlu bize ki Mehmet Özhaseki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Sizlerin destekleriyle 31 Mart gecesinde başkan olacaktır.

Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmektir. AK Parti, insanı merkeze alan, hizmet odaklı, muhafazakar, demokrat bir siyasi partidir. Bizim ideolojilerle işimiz olmaz. Biz 7 bölgesiyle, 81 vilayetiyle 82 milyonun, doğunun da batının da kuzeyin de güneyin de partisiyiz."


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 23:52
  1. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
  2. secim2019
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