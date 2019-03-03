AK Parti'nin Seyhan adayı Fikret Yeni'nin projeleri tanıtıldı

ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adana'da, büyükşehir ve ilçeleri Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyadığımız zaman şimdiye kadar yapılmamış hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız, kazanımlarımızı koruyacağız. En önemlisi de kardeşliği, Adanalılık duygusunu büyüteceğiz." dedi.

Çelik, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Adana'nın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Kendisinin de Adanalı olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bir başkası Adana'dan bahsettiği zaman yollardan, sokaklardan, tarihi eserlerden, Taş Köprü'den barajdan, güzelliklerden bahseder. Bunlar Adana'nın nakışlarıdır, mücevherleridir, vazgeçilmez ziynetleridir. Ama biz burada doğanlar, Adana'dan bahsettiğimiz zaman başka bir şeyden bahsederiz. Adana, bizim için yollar, köprüler, barajlardan önce yeryüzüne geldiğimizde ilk nefes aldığımız yerdir. Adana bizim ilk büyüdüğümüz, ilk ağladığımız, yürümeyi öğrenirken topraklarına düştüğümüz Çukurova'nın sahibi olan yerdir. Adana bizim aşık olduğumuz, sevdalandığımız, hüzünlendiğimiz, kederlendiğimiz yerdir. Adana bizim ruhumuzdur, sevdamızdır, şiirimizdir, sevgimizdir. Onun için Adana'nın sokaklarında yürürken okula gittiğimiz ilk zamanları, okuma yazma öğrendiğimiz zamanları hatırlarız. Adana'da bir mekanın önünde dururken ilk ezberlediğimiz şiiri hatırlarız. En çok kahkaha attığımız arkadaşlarımızı hatırlarız. Sokaklarda düşüp de ayaklarımızın yara olduğu zamanları hatırlarız. Başımıza düşen yağmur tanelerini hatırlarız. Onun için başkası için Adana bir şehirdir ama bizim için şehirden öte bir şiirdir, mekandır, yuvadır."

Büyükşehir ve ilçeleri Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyamayı istediklerini belirten Çelik, "Adana'da, büyükşehir ve ilçeleri Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyadığımız zaman şimdiye kadar yapılmamış hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız, kazanımlarımızı koruyacağız. En önemlisi de kardeşliği, Adanalılık duygusunu büyüteceğiz. Adanalı olmanın şiirini, hikayesini, şarkısını, türküsünü büyüteceğiz. Aramızdaki dostluğu, güzelliği büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Cumhur İttifakı olarak bir yola çıkmış durumdayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Fikret Yeni'nin projelerinin güçlü, profesyonel bir ekiple uzun bir mutfak çalışmasıyla hazırlandığını kaydetti.

Seyhan ilçesinin önemine vurgu yapan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyhan Adana'nın kalbi. 800 bin nüfusuyla ticaretin, turizmin, sanayinin kalbinin attığı ve 'Türkiye'nin fotoğrafı' diyebileceğimiz şekilde bir özelliğe sahip. Türkiye'nin altıncı büyük ilçesi hem de vatandaşların yoğunluğuyla önemli bir ilçemiz. Biz de bu önemle birlikte 'Sevdamız Seyhan' diyerek uzun dönemdir çalışmalarımızı yapıyorduk. Biz AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı olarak bir yola çıkmış durumdayız. Bunun için güzel bir başlangıç yaptık, gönüllerimizi, hedeflerimizi, çalışmalarımızı birleştirdik. AK Parti ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu belediyecilik anlayışını, bütün Türkiye'de 'AK Belediyecilik' hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde uyguluyoruz. İnşallah Adana'da da Seyhan'da ve diğer ilçelerimizde de bu anlayışı hakim kılmak istiyoruz."

- "AK Parti demek iddia demek"

Adana'nın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Sarıeroğlu, rutin dışına çıkan iddialı projelerle yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Sarıeroğlu, bugün başlangıcı Fikret Yeni'nin yaptığını, diğer ilçelerde de projeleri tek tek açıklayacaklarını kaydetti.

"AK Parti demek iddia demek, AK Parti demek belediyecilikte iddia demek" diyen Sarıeroğlu, kadınlardan, gençlere, engellilerden yaşlılara kadar tüm hemşehrilerini kucaklayan projelerin hem Seyhan'a hem de Adana'ya hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Adana için tüm imkanları seferber edeceklerini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehirde Hüseyin Sözlü ile 15 ilçede Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaştığımızda 1 Nisan'dan itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentileri, talepleri doğrultusunda Adana'nın sanayideki, ticaretteki, tarımdaki, kültür, sanat, turizmdeki ve spordaki başarılarını çok daha güçlü şekilde Türkiye'de duyuracağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ortak akılla, istişareyle, kucaklayıcı bir anlayışla önümüze bakacağız. Adana'nın daha güçlü, ileriye giden bir niteliğe kavuşması için var gücümüzle çalışacağız. Bunun sözünü Cumhur İttifakı olarak hemşehrilerimize veriyoruz."

MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Cumhur İttifakı olarak yerel seçimde başarılı sonuç elde edeceklerini belirterek, Yeni'nin projelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Fikret Yeni'nin Seyhan ilçesinde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri sinevizyon gösterimiyle tanıtıldı.

Yeni, konuşmasında, hiçbir ayrım gözetmeden ilçenin her mahallesine hizmet götüreceklerini anlatarak, projeleri hakkında bilgi verdi.