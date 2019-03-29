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AK Parti'nin Sarıyer mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3)- "İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu Bay Kemal hatırlayın. Kağıthane'ye ne diyordu? 'Kağıttepe.' Bay Kemal bu. Ne cumhurbaşkanı ne de İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldu ondan sonra. Niye? Korkuyor. Böyle bir şeye girmez. Çünkü onun tek şeyi, şu anda oturduğu koltuğu kaybetmemek. Çünkü delegasyonu kendi ayarlıyor ya. Onun için orayı, koltuğu kaptırmaz"- "Hiç Marmaray'ı kullandınız mı? Nasıl buldunuz? Milyonlar oradan geçiyor. Avrasya Tüneli'ni? Bunlara bile karşı çıktılar biliyor musunuz? Allah'tan ki Marmaray denizin altından geçtiği için bilmiyorlar. Onlar görmeden o işi bitirdik"

29 Mart 2019 Cuma 22:26
AK Parti'nin Sarıyer mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu Bay Kemal hatırlayın. Kağıthane'ye ne diyordu? 'Kağıttepe.' Bay Kemal bu. Ne cumhurbaşkanı ne de İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldu ondan sonra. Niye? Korkuyor. Böyle bir şeye girmez. Çünkü onun tek şeyi, şu anda oturduğu koltuğu kaybetmemek. Çünkü delegasyonu kendi ayarlıyor ya. Onun için orayı, koltuğu kaptırmaz." dedi.

Erdoğan, partisince Sarıyer İstinye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Gençlerin 1994'ün İstanbul'unu bilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Şimdi gençler oyu bizimle kullandı. 30 yaş seçilme yaşıydı. 18 seçmeydi. Biz geldik 30 yaşı 18'e indirdik. Seçme ve seçilme yaşı 18 oldu. Kiminle? AK Parti'yle. Gençliğin yanında olan biziz." diye konuştu.

Erdoğan, CHP'nin yönettiği İstanbul'un durumunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Suyumuz var mıydı? Çöp dağları var mıydı? Hava kirliliği? Ben göreve geldiğimde 50 bin haneye doğal gaz veriliyordu, ben bunu 1 milyon 250 bine çıkardım. Şu anda ise 5 milyon 350 bin evde doğal gaz var. Onun için hava kirliliği yok. Yaparsa AK Parti yapar. CHP bunları yapamaz. Çöp, çukur, çamur... Bunlarda yolsuzluk, yasaklar ve yokluk var. Bakın, İstanbul susuzdu. 'Peki Erdoğan sen ne yaptın?' Söyleyeyim. Biz, Istranca Dağları'ndan, dağları delerek 140 kilometreden İstanbul'a suyu getirdik Terkos'a. Aynı şekilde 'Bir aksilik olur' dedik. Melen'den 180 kilometre Ömerli'ye su getirdik. Dedik ki 'Yine de işi sağlama alalım.' Ne yaptın? Boğaz'ın altında içinden Renault aracının geçeceği çapta büyük bir boru döşedik. Baypas yapıyoruz. Anadolu Yakası'nda su sıkıntısı olursa oraya pompaj, eğer Avrupa Yakası'nda olursa bu tarafa. Bütün bu tedbirleri aldık. İstanbul'da şu anda 2040 yılına kadar su sıkıntımız yok. Bu daha da ileri doğru inşallah aktarılacak."

- "Pazar günü yapılacak seçim, koltuğundan da edebilir"

CHP'nin İstanbul'u susuz bıraktığını ve hava kirliliğine mahkum ettiğini anlatan Erdoğan, "Bize maske dağıtmadılar mı? Bütün bu maskeleri biz geldik attık. Bunlar bizimle oldu. Ümraniye'de vahşi çöp depolama alanı patladı, 39 vatandaşımız öldü. Bunun hesabını verdi mi CHP? Yok. Şimdi utanmadan, sıkılmadan '17 yılda ne yaptınız?' diyor. İşte burada Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Soralım Bay Kemal'e Yavuz Sultan Selim Köprüsü nerededir bilmez. Bilir mi? İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu Bay Kemal hatırlayın. Kağıthane'ye ne diyordu? 'Kağıttepe.' Bay Kemal bu. Ne cumhurbaşkanı ne de İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldu ondan sonra. Niye? Korkuyor. Böyle bir şeye girmez. Çünkü onun tek şeyi, şu anda oturduğu koltuğu kaybetmemek. Çünkü delegasyonu kendi ayarlıyor ya. Onun için orayı, koltuğu kaptırmaz. Orada sağlamda. Şimdi pazar günü yapılacak seçim, onu koltuğundan da edebilir. Onu söyleyeyim. Onun için iyi yüklenmemiz lazım. Biz tabii bunlarla kalmadık. Siz Osmangazi'yi de biliyorsunuz. Hiç Marmaray'ı kullandınız mı? Nasıl buldunuz? Milyonlar oradan geçiyor. Avrasya Tüneli'ni? Bunlara bile karşı çıktılar biliyor musunuz? Allah'tan ki Marmaray denizin altından geçtiği için bilmiyorlar. Onlar görmeden o işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ün yapılmaması için sürekli Sarıyer'e gidip geldiğini belirterek, buna rağmen köprüyü bitirdiklerini söyledi.

Milletin menfaatine ne varsa herkese rağmen bunları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlatan Erdoğan, İstanbul'u İzmir'e bağlayan yolların önemine işaret etti.

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:26
  1. miting
  2. Sarıyer
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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