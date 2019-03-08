AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Mardin'deydim. Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış; 'Mardin'e hızlı trenin ne işi var.' Aynen SP gibi yani Saadet Partisi... Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alana kurulan dev ekranda Şanlıurfalılara şehir hastanelerinin görsellerini izleten Erdoğan, "Bunun bin 700 yataklısı da Şanlıurfa'ya gelecek. Şu anda inşaat devam ediyor." dedi.

Şehir hastanesini 2 yıla kadar hizmete almayı planladıklarını bildiren Erdoğan, Viranşehir Devlet Hastanesini 200 yataklı ek bina yaparak büyüteceklerini söyledi.

Erdoğan, 250 yataklı Balıklıgöl Devlet Hastanesini, 100 yataklı Harran Devlet Hastanesini ve 42 adet sağlık tesisini daha şehre kazandıracaklarını açıkladı.

- "Şanlıurfa'da 13 bin 573 konut projesini hayata geçirdik"

Şanlıurfa'da 13 bin 573 konut projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, imar barışıyla 160 bin Şanlıurfalının sıkıntısını çözdüklerini anlattı.

Erdoğan, 7 adet atıksu arıtma tesisi, belediye nüfusunun yüzde 80'ine hizmet verdiğini belirterek şehir merkezi ve beldelerde hizmet verecek 5 atıksu arıtma tesisinin proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çakeri ve Dabakhane Camisi'nden Hasan Padişah Camisi'ne, Eyyüp Nebi Camisi'nden Eyyubiye'deki Nimetullah Camisi'ne kadar 63 ecdat yadigarı eserin restorasyonunu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Eyyubiye'deki Halil-ür Rahman, Pazar, Hakimdede camilerinin, Bilecik'teki Mağaralı Cami'nin, Siverek'teki Karakeçi Cami'nin ve daha pek çok eserin restorasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden, 548 kilometre ilave ile 577 kilometreye çıkardıklarına işaret ederek yapımı devam eden Şanlıurfa-Bozova yolunu, Şanlıurfa-Kuzeybatı çevre yolunu, Birecik şehir geçişini, Akçakale-Ceylanpınar yolunu, Yaylak Halfeti yolunu bu yıl, Siverek-Feribot yolu, Siverek çevre yolu, Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa yolunu, Şanlıurfa-Akçakale yolunu ise gelecek yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

- "Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi"

Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır kara yolunu, Atatürk Barajı üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü'nü bölgeye kazandırdıklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'yı inşası halen devam eden Adana-Gaziantep hızlı tren hattı üzerinden tüm Türkiye'ye hızlı tren ağıyla bağlıyoruz. Dün ne oldu biliyor musunuz? Dün Mardin'deydim. Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış; 'Mardin'e hızlı trenin ne işi var.'.Aynen SP gibi yani Saadet Partisi... Onun başındaki zat da 'Sivas'a trenin ne işi var' dedi. Yani Allah'tan şunu demedi 'Mardin'de havaalanının ne işi var.' Hem bunu kullanırlar, ondan sonra havalanında gelir onunla uçuş yaparlar. Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok.

Yıllar yılı CHP, her yapılanın karşısına dikilmedi mi? İstanbul'a birinci köprü yapıldı, karşısına dikildi. İki yapıldı, üç yapıldı karşısına dikildi. Marmaray yapıldı, karşısına dikildiler. Avrasya Tüneli'ni yaptık, karşısına dikildiler. Osmangazi'nin karşısına dikildiler. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar. Biz, bu millete hizmetkarız. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz yaparız, onlar maalesef seyrederler."

- "1,1 katrilyon liralık zirai gelir artışı sağladık"

Şanlıurfa Havalimanı'nın yolcu trafiğinin 854 bine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, Keban Baraj gölünde yolcu ve araç taşımacılığı için iki feribot imar ederek hizmete sunduklarını bildirdi.

Atatürk Baraj gölünde turizmi canlandırmak için Siverek kıyısı Takoran vadisinde üç adet, Hilvan ve Bozova ilçeleri kıyısında 2 adet yanaşma yerleri yapmak üzere hazırlıklara başlandığını açıklayan Erdoğan, "GAP'ın en önemli şehri Şanlıurfa'dır. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 2 milyon 657 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 1,1 katrilyon liralık zirai gelir artışı sağladık. Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve dünyanın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarına gece gündüz devam ediyoruz." diye konuştu.

Dev bir su kanalı inşa ederek Atatürk Barajı'nın suyuyla bölgede 2 milyon dekarın üzerinde tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bu kanalla Şanlıurfa'dan Mardin'e adeta nehir akacak. Münbit topraklara sahip Suruç ovasının sulanması vatandaşlarımızın bir asırlık hayaliydi." ifadelerini kullandı.

Maliyeti 2,5 milyar lira olan Suruç tünelini hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bu projeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 951 bin dekar arazinin sulanmasını hedeflediklerini söyledi.

- "2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözmüş oluyoruz"

Bugün itibariyle projenin yüzde 60'ına denk gelen 563 bin dekar arazinin şebekesini tamamlayarak sulamaya açtıklarını kaydeden Erdoğan, "Yaptığımız içme suyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ve ana dağıtım hatlarıyla Şanlıurfa'nın içme suyu ihtiyacını karşıladık. Siverek'in ve 19 köyümüzün içme suyu ihtiyacını Atatürk Barajı gölünden sağlayacağız. Ayrıca Viranşehir, Suruç, Hilvan, Birecik ve Halfeti'ye de menba suyu kalitesinde içme suyunu temin edeceğiz. İçme suyu tesislerinin inşaatlarını ihale ettik, sözleşmelerini de imzaladık. Bu ilçelerimize de önümüzdeki yıldan itibaren menba kalitesinde içme suyunu temin edeceğiz. Böylece bu yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözmüş oluyoruz." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siverek'teki Taşıkara Barajı'yla, Birecik ilçesindeki Mezra ve Karakız barajlarının ayrıca dört adet göletin inşaatlarının sürdüğünü anlattı.

- "10 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçiler battı, ellerinden toprakları alındı" iddiasını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bay Kemal, senin kılavuzun karga... Ben sana resmi rakam veriyorum. Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilerimize toplamda 10 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yılın ilk üç ayı itibariyle ülke genelinde 8 milyar 777 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini yapmış olacağız. Tarımsal sulamadaki elektrik tarifesine yaptığımız yüzde 12'lik indirimi tüm tarımsal faaliyetler için genişlettik. Gerek küçükbaş gerekse büyükbaş veya kümes hayvancılığı yapan, seralarda ürün yetiştiren çiftçilerimiz de artık tarımsal sulamadaki elektrik tarifesinin avantajlarından faydalanacak. Böylece çiftçilerimize yıllık 500 milyon liralık destek sağlamış olduk. Özelleştirme öncesi elektrik borçlarıyla tüm faizleri silerek, ana paranın da Ekim 2020'den itibaren 5 yıl vadeyle ödenebilmesi imkanını getirdik."

(Sürecek)