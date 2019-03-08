Başkan Erdoğan: Biz milletimizle Urfalılarla birlikte yürüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Urfa'nın geleceğine kastedenlere inat şehrimizi her alanda 2023 Türkiyesi'ne hazır hale getirmek için büyükşehir ve ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığınca Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Şanlıurfa'nın tarihinin İdris Nebi ve Nuh Nebi ile şereflendiğini belirten Erdoğan, "Hazreti İbrahim için yakılan ateşi suya, odunları da balığa dönüştüren Urfa. Hazreti Eyyüb'ün sabrıyla şifa bulduğu Urfa, Hazreti Elyesa'ya, Hazreti Şuayb'e, Hazreti Lut'a, Hazreti Musa'ya ev sahipliği yapan Urfa. Evliya Çelebi'nin 'Deyr-i Mesih' dediği, Hazreti İsa'nın şehri Urfa. Hazreti Ömer'in yadigarı Urfa. Haçlı seferlerinde kahramanlıklarıyla nam salan Urfa, Yavuz Selim'in emaneti Urfa. Osmanlı'nın Rakka Eyaleti'nin merkezi Urfa. Düşman işgaline karşı kıyama kalkan, yüreğinin ve bileğinin hakkıyla 'Şanlı' unvanını alan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum." sözleriyle konuşmasına başladı.

Şanlıurfa'nın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Erdoğan ayrıca, "Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını özellikle selamlıyorum." dedi.

Şanlıurfa'nın geçmişinin Şair Nabi'den Kazancı Bedih kadar binlerce kültür, sanat ve edebiyat insanıyla süslü olduğunu bildiren Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini, anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan" mısralarını okudu.

Şanlıurfalıların özünde, sözünde ve hikmetinde nimetin kıymetini bildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Urfayı ne kadar anlatsak, ne kadar yüceltsek azdır. Bu şehre hayranlığımızı anlatmaya kelimeler yetmez, biz Urfa'yı seviyoruz. Urfa'nın da bizi sevdiğini biliyoruz. Bugüne kadar hep yanımızda yer aldınız, inşallah 31 Mart seçimlerinde de yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı ve ahitleşmemizi çok daha ileriye taşıyacağız. Urfa'nın geleceğine kast edenlere inat şehrimizi her alanda 2023 Türkiyesi'ne hazır hale getirmek için büyükşehir ve ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz."

Erdoğan, "Biz milletimizle Urfalılarla birlikte yürüyoruz. Karşımızda da kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz." dedi.

- Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlar

Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Urfa, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? Urfa, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Urfa, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Urfa, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde belediye başkanlarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

Şanlıurfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında Şanlıurfa'ya 45 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Eğitimde, 11 bin 970 adet yeni derslik inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "Çocuklarımızı okulsuz bırakmadık. Harran Üniversitemizi yeni fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarla büyüterek 25 bin öğrencisi ve bin 127 öğretim üyesi olan bir yer haline getirdik. Yükseköğrenim öğrencilerine 3 bin 894 kişi kapasiteli yurtlarla hizmet veriyoruz. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde Şanlıurfa, Viranşehir ve Siverek'te toplamda bin 550 kişilik yurt binaları açacağız. Şehrimize 30 bin seyirci kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Şanlıurfa'ya gençlik merkezi, spor salonu, Hilvan'a, Suruç'a ve Viranşehir'e gençlik merkezleri, Harran'a spor salonu, kapasiteli İlçelere futbol sahaları inşa ettik. Ceylanpınar, Akçakale gençlik merkezlerinin ve Şanlıurfa Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapımı devam ediyor." diye konuştu.

Şanlıurfalı ihtiyaç sahiplerine yapılan desteklere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarına, engellilere ve yaşlılara 7,5 milyar lira kaynak aktardıklarını, sağlıkta bin 775 yataklı 14 hastaneden oluşan 89 tesisi de Şanlıurfa'ya kazandırdıklarını belirtti.