AK Parti'nin Samsun mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine, "Sevdasından Karadeniz tutuşur, öfkesi düşmana seldir Samsun'un, cahiller ne yana giderse gitsin, yolu gidilecek yoldur Samsun'un." diyerek başlayan Erdoğan, "Samsun, Karadeniz'in incisi Samsun, milletimizin göz bebeği Samsun, birliğimizin, dirliğimizin, bağımsızlığımızın timsali Samsun. Bir asır önce istiklal meşalemizi tutuşturan Samsun. 'Ya istiklal ya ölüm.' diyerek yola çıkanlara yoldaş olan Samsun. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum Samsun." ifadesini kullandı.

Samsun ve ilçelerini selamlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsına, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verdiği destek için Samsunlulara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu kardeşinize güvendiğiniz için, ikinci kez cumhurbaşkanı olarak sizlere hizmet etme şerefini verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin itimadına layık olmaya çalışacağız. Sizlerin emanetini namusumuz, canımızdan bir parça bilip asla halel getirmeyeceğiz. İlk günkü aşkla, heyecanla sizler için koşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi yeni başarılara, yeni zaferlere, çok daha güzel ve aydınlık günlere inşallah yine sizlerle beraber taşıyacağız. Samsun, bugün bir başkasınız. Her zamanki gibi coşkunuz, kadirşinaslığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün yine Samsun'a şöyle içten bir maşallah diyorum. Rabbim sizi kem gözlerden, nazarlardan saklasın diyorum." diye konuştu.

Vatandaşların "Samsun seninle gurur duyuyor." sloganlarına "Ben sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını veren Erdoğan, "Bugün Samsun tıpkı Karadeniz gibi yine kabına sığmıyor. Samsun tıpkı bir asır önce olduğu gibi yine iradesine, bağımsızlığına sahip çıkıyor. Samsun, bir kez daha Türkiye'ye öncülük etmeye, liderlik etmeye hazırlanıyor. Samsun'un 31 Mart günü yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum. Samsun'un bir kez daha 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün.' diyeceğine inanıyorum. Samsunlu kardeşlerimin bir kez daha işi ehline, liyakatli kadrolara teslim edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Samsun, 31 Mart'ta şehrine sahip çıkıyor musun, ülkene sahip çıkıyor musun, sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun, mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun?" sorularına, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından, "Milli iradenin şehri, Kurtuluş Savaşı'mızın lider şehri Samsun'a bu yakışır. Melik Danişmend Gazilerin, Canik Beylerin, Çelebi Mehmetlerin emaneti Samsun'a da ancak böylesi bir duruş yakışır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganlarına da "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla." karşılığını verdi.

- "Seçimler yaklaştıkça meydanlar da ısınıyor"

Seçimlere 27 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, 27 gün sonra sandığa gidilerek tam bir demokrasi şöleni içinde oyların kullanılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler yaklaştıkça elbette işte görüldüğü gibi meydanlar da ısınıyor. Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını daha yeni bitirdi. Kıyısından köşesinden de olsa meydanlarda daha yeni yeni arzıendam etmeye başladı. Fakat ne seçim kazanmak gibi bir hedefleri ne de millete hizmet etmek gibi dertleri var. CHP ve şürekasının yegane hedefi rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak. Samsun'da CHP'nin adayı var mı? Niye? Cesaret, kolay değil. Samsunlunun huzuruna gelmek kolay değil. Burası kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı yer. Niye yoklar? Öyle kolay değil, laf ola beri gele yok. Samsunlunun kimlere hoş geldin diyeceğini biliyorlar. Onların amacı 3-5 mitingle, birkaç tane salon toplantısıyla, bir iki televizyon programıyla bu dönemi de savuşturmak. Milletle buluşmak, hasbihal etmek, dert dinlemek onlar için çok büyük bir yük. Herkese, hatta bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının küstahlıklarına bile tahammülleri var ama millete tahammülleri yok. Çok enteresan, hakaret ediyorlar. Parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası vermeyi siyaset yapmak zannediyorlar."

Muhalefetin, Türkiye'nin illerini, ilçelerini ancak seçimden seçime hatırladığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilmezler. Köylerin, beldelerin, yaylaların yolunu zaten hiç bilmiyorlar. Ola ki bir köye yolları düşse bu sefer kendilerinden yol isteyen, hizmet bekleyen insanlarımızı azarlıyorlar. Görevlerini yapmak, verdikleri sözleri tutmak yerine bir de utanmadan, sıkılmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar. Geçen gün Hatay Belediye Başkanı ne diyor biliyor musunuz? 'Oyunuzu verirseniz hizmet var.' diyor. Hale bak, CHP'nin işte belediye başkanı. Senin görevin oyu alıp da hizmet vermek değil. Sen illa da hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. Biz bu millete efendi olmaya değil. Hizmetkar olmaya geldik.

Eminim sizler de bu zatı izlediniz. CHP zihniyetini, CHP belediyeciliğini anlamak için gerçekten ibretlik bir görüntü. CHP'nin bir büyükşehir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Bu sırada bir grup teyzemiz, normalde yapması gereken büyükşehir belediyesinin sorumluluğundaki bir hizmeti kendisinden ısrarla talep ettiler. Yani millet oyunun peşine düşüyor, hesap soruyor. Bunun üzerine CHP'li onu diyor, 'Oy yoksa, hizmet de yok.' Kafaya bak, mantığa bak. Benim nur yüzlü teyzelerimi tehdit ediyor, onları aşağılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında, anlattığı olaya ilişkin görüntüleri miting alanında bulunanlara izlettirdi.

(Sürecek)