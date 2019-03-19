Bakan Turhan: Etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Turhan, Sakarya'yı saygı ve hürmetle selamladığını söyledi.

Sakarya'nın gelişeceğini, Türkiye'nin büyüyeceğini belirten Turhan, "Türkiye, liderinin arkasından yürüyecek. Birazdan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerle beraber olacak. Hazır mısın Sakarya?" diye konuştu.

Bakan Turhan, Sakarya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onu siz lider yaptınız. Onu siz bu milletin önüne koydunuz. O da alnı, başı dik yürüyor milletin önünde, arkasında hep birlikte, beraber yürüyoruz. Türkiye'nin önünde artık bundan sonra kimse duramaz Sakarya. Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var. Sakarya 31 Mart'ta liderinin arkasında mısın? Sakarya, 31 Mart'ta sandıklarda rekorlar kıracak mısın? Dünya titreyecek mi Sakarya? Zalimler bir kere daha önünde eğilecek mi Sakarya? Sakarya, bugüne kadar sizden aldığı yetkiyi, sizlerin hizmetine kullandı. Yollarımızı, barajlarımızı yaptı, ekonomi büyüdü, istikrar sağlandı. Güçten, dünyanın kendi güçlü dediklerinden korkmuyor, onların işbirlikçilerinden korkmuyor. Zillet ittifakından, illet ittifakından korkmuyor. Teröristlerle iş birliği yapanlardan korkmuyor. Onlara en güzel dersi 31 Mart'ta vereceksin, AK belediyeciliği iktidara getireceksin, Cumhurbaşkanımızı da onların karşısında dimdik tutacaksın."

- "Cumhur İttifakı kapsamında yeni bir yürüyüşe başladık"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sakarya'nın deprem sonrasında Cumhurbaşkanının katkılarıyla yeniden ayağa kaldırarak en yaşanabilir kentler arasında üst sıralara çıkarıldığını söyledi.

Şehirde hastane, yol ve okullardan sonra ikinci üniversitenin de Cumhurbaşkanının direktifleriyle açıldığını anlatan Yavuz, yıl sonunda açılacak olan kadın doğum hastanesinin hizmete gireceğini söyledi.

Yavuz, "Anne Otel" Projesini anlatarak, "Uzak köyden gelen bir hanımefendi ablamız, bir bacımız, çocuğu kuvözdeyse dönüp gidemez, otele de gidemez, oradan ayrılmaz, tam kuvözün başında anne otel inşa edildi." dedi.

AK Parti döneminin en önemli icraatının Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şimdi de yine MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı kapsamında yeni bir yürüyüşe başladık. Neden? Kurulan tuzakları boşa çıkartmak için. O zillet ittifakına bir bakın terör örgütü ile bir türlü mesafe koymamış partilerle yürüyen CHP ye 'İP'e ders vermeye hazır mısınız?"