0553 313 94 23

Bakan Turhan: Etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var." dedi.

19 Mart 2019 Salı 15:51
Bakan Turhan: Etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Turhan, Sakarya'yı saygı ve hürmetle selamladığını söyledi.

Sakarya'nın gelişeceğini, Türkiye'nin büyüyeceğini belirten Turhan, "Türkiye, liderinin arkasından yürüyecek. Birazdan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerle beraber olacak. Hazır mısın Sakarya?" diye konuştu.

Bakan Turhan, Sakarya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onu siz lider yaptınız. Onu siz bu milletin önüne koydunuz. O da alnı, başı dik yürüyor milletin önünde, arkasında hep birlikte, beraber yürüyoruz. Türkiye'nin önünde artık bundan sonra kimse duramaz Sakarya. Coğrafyamız, etrafımız ateş çemberi ama önümüzde basiretli bir liderimiz var. Aklı selimle istişari hareket eden, zalimlerin korkulu rüyası olan bir liderimiz var. Mazlumların ağabeyi olan bir liderimiz var. Sakarya 31 Mart'ta liderinin arkasında mısın? Sakarya, 31 Mart'ta sandıklarda rekorlar kıracak mısın? Dünya titreyecek mi Sakarya? Zalimler bir kere daha önünde eğilecek mi Sakarya? Sakarya, bugüne kadar sizden aldığı yetkiyi, sizlerin hizmetine kullandı. Yollarımızı, barajlarımızı yaptı, ekonomi büyüdü, istikrar sağlandı. Güçten, dünyanın kendi güçlü dediklerinden korkmuyor, onların işbirlikçilerinden korkmuyor. Zillet ittifakından, illet ittifakından korkmuyor. Teröristlerle iş birliği yapanlardan korkmuyor. Onlara en güzel dersi 31 Mart'ta vereceksin, AK belediyeciliği iktidara getireceksin, Cumhurbaşkanımızı da onların karşısında dimdik tutacaksın."

- "Cumhur İttifakı kapsamında yeni bir yürüyüşe başladık"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sakarya'nın deprem sonrasında Cumhurbaşkanının katkılarıyla yeniden ayağa kaldırarak en yaşanabilir kentler arasında üst sıralara çıkarıldığını söyledi.

Şehirde hastane, yol ve okullardan sonra ikinci üniversitenin de Cumhurbaşkanının direktifleriyle açıldığını anlatan Yavuz, yıl sonunda açılacak olan kadın doğum hastanesinin hizmete gireceğini söyledi.

Yavuz, "Anne Otel" Projesini anlatarak, "Uzak köyden gelen bir hanımefendi ablamız, bir bacımız, çocuğu kuvözdeyse dönüp gidemez, otele de gidemez, oradan ayrılmaz, tam kuvözün başında anne otel inşa edildi." dedi.

AK Parti döneminin en önemli icraatının Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şimdi de yine MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı kapsamında yeni bir yürüyüşe başladık. Neden? Kurulan tuzakları boşa çıkartmak için. O zillet ittifakına bir bakın terör örgütü ile bir türlü mesafe koymamış partilerle yürüyen CHP ye 'İP'e ders vermeye hazır mısınız?"

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:51
  1. Sakarya
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim takımdan ayrıldı
    1. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    2. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    3. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    4. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    5. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    6. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    7. İki oğlunu öldüren babanın davası
    8. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    9. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    10. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    11. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    12. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    13. Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını..
    14. Elazığ TSO’da bilgilendirme toplantısı
    15. Hırdır; "Ölüdeniz sahipsizlikten ölüyor
    16. Çatışma çıktı! PKK'lı teröristler..
    17. Gençler istedi, Binali Yıldırım söz..
    18. Gürşat Kale; “Cumhur İttifakı tarihi..
    19. AK Partili Yılmaz: "Tabular yıkıldı,..
    20. Malatya'da terör operasyonu
    21. Yolun karşısına geçmeye çalışan lise..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi..
    23. Yıldırım'dan İstanbullulara bir müjde..
    24. Rüşvet operasyonunda 1’i emniyet amiri..
    25. "Kendi tarihlerini PKK'nın 40 yılık..
    26. Aras: "Tümüyle şeffaf bir..
    27. Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i..
    28. E okul devamsızlık not sorgulama e..
    29. Bakan Turhan: Etrafımız ateş çemberi..
    30. Otobüsten inerken 3 bin 24 adet..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı