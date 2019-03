AK Parti'nin Rize mitingi

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon tekrar 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20-19 buralarda enflasyon yakışmaz. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Rize'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Türk Alman Üniversitesi iş birliğiyle yakın zamanda bir teknoloji geliştirme bölgesi kuracaklarını belirten Erdoğan, Rize Merkez Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'ni de başlatacaklarını, bu projeyle şehir merkezinde sıkışıp kalmış, çevre sorunlarına neden olan sanayi sitesini taşıyarak, teknik, idari ve sosyal ihtiyaçları karşılayan, modern bir sanayi sitesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Acele kamulaştırmaya ilişkin işlemlerin ise devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Rizeli iş insanlarımıza toplam 1,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağladık. Desteklerimizle 3 bin 880 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Memleketimizdeki 17 bin iş yerimizi toplam 404 milyon lira tutarında SGK prim teşvikiyle destekledik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Güneysu, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı ve Pazar'a doğal gazı getirdiklerini anımsatarak, tüm bu çalışmalar neticesinde uzun yıllar göç veren Rize nüfusunun artmaya başladığına işaret etti.

Sadece son 2 yılda yaklaşık 15 bin nüfus artışıyla Rize'nin potansiyeline uygun şekilde geliştiğini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Rize'mizi daha nice hizmetlerle yatırımlarla eserlerle buluşturacağız." dedi.

Erdoğan, alandakilere, "Rize, 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyen kadrolarla yola devam ediyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? AK Parti ve Cumhur İttifakı diyor muyuz?" diye sordu.

Alandakilerin "evet" yanıtı karşısında Erdoğan, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin." temennisinde bulundu.

Türkiye büyüyüp güçlendikçe, zenginleştikçe bundan 81 vilayetin ve 82 milyon vatandaşın her birinin faydalanacağını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız her yatırımı, hayata geçirdiğimiz her projeyi kazandırdığımız her hizmeti bu yolda atılmış bir adım olarak görüyorum. Biz bugüne kadar sadece hizmet, eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri hep istismar siyasetiyle, kötümserlik yayarak, olumsuzluk pompalayarak, kendilerine alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye'de Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkararak, Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz. Bunun yanında kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Buna rağmen Türkiye'nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 6 oranında büyütmemiz vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumdan rahatsız olanların boş durmadığını ve Türkiye'nin geçen ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldığına işaret ederek, bu nedenle istihdamda bir miktar daralmanın ortaya çıktığını vurguladı.

"Hamdolsun ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık." diyen Erdoğan, göreve geldiklerinde IMF'ye 23,5 milyar dolarlık borç bulunduğunu, bunun sıfırlandığını, Merkez Bankasının 2,7 milyar dolar olan döviz rezervinin ise 100 milyar dolara yükseldiğini anımsattı.

- "Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz"

Başbakanlığı döneminde ise bu rezervin 135 milyar dolara kadar çıktığını da belirten Erdoğan, "Ondan sonra bir düşüş yaşadık, 80'e kadar düştük ama şimdi tekrar tırmanmaya başladık, şimdi 100. Faizlerden döviz rezervlerine kadar her alanda olumlu haberler geliyor. Merkez Bankamız bu noktada yeniden güçlenirken inşallah daha ileri gideceğiz, enflasyon tekrar 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20-19 buralarda enflasyon yakışmaz, bunu da aşacağız. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz." diye konuştu.

Milleti, vurguncuların, piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulamalarını başlattıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu adımın sonuçları hemen kendini belli etti. Bay Kemal diyor ki 'Kuyruklar var.' Bay Kemal, bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bunlar varlık kuyrukları. Bu kuyruklar SSK hastanelerinin kapısında hastalarımızın girdiği kuyruklar değil. Senin genel müdür olduğun zamanda o hastanelerde ne çileler çekti benim vatandaşım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, vatandaşlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde hastanelerde yaşananlara ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin programın görüntülerini izleterek, "Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin. 9 seçime girdin, kaybettin. Şimdi 10'uncusuna giriyoruz, yine kaybedeceksin. Senden bir şey olmaz. Sen dürüst değilsin, sen doğru değilsin, dolayısıyla da batırdın, batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da 31 Mart'ta benim tüm Rizeli hemşehrilerim, tüm milletim size gereken dersi verecek." değerlendirmesini yaptı.

Şehir hastanelerinden görüntüleri de vatandaşlara izleten Erdoğan, Rize'ye 800 yataklı bir şehir hastanesi yapmayı planladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ileri teknolojinin şehir hastanelerinde bulunduğunu vurgulayarak, "Bay Kemal yolun uğrarsa senin de orayı şöyle bir gezip görmende fayda var. Merak etme biz onu kullanmayız ama gör, bak Türkiye ne hale geldi gör." dedi.

- İstihdam seferberliği

İşsizlikle mücadele konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bir hamle yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri, vergileri biz üstleneceğiz. Burada TOBB da destek verecek. Tüm işverenlerimizle beraber yıl sonuna kadar 2,5 milyon işsize iş temin etmiş olacağız. Adımlarımız kararlı bir şekilde sürüyor. Tüm işverenlerimizi, devletin kendilerine sergilediği bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarındayız. Bu anlayışla desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerimizin, çalışanlarının 3 aylık ücretlerini kısa çalışma ödeneği kapsamında biz üstleniyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam seferberliğini, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, oda ve borsalarla yürüteceklerini belirterek, şunları söyledi:

"2017 yılındaki seferberliğimizde 1,5 milyonluk bir ilave istihdam başarısı yakalamıştık. Bu defa hedefimiz 2,5 milyon. 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla yürüttüğümüz bu seferberliği hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, TOBB, diğer kurumlarımız bu konudaki hazırlıklarını tamamladılar. Şu anda ekiplerimiz sahada çalışıyor. İnşallah yakında müjdeleri almaya başlayacağız. Bu kampanyaya destek veren her işverenimiz, sadece ülkesinin değil, aynı zamanda kendisinin de geleceğine sahip çıkmış olacaktır. Türkiye'yi el birliğiyle büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah 2023 hedeflerine de yine aynı şekilde ulaştıracağız."

(Sürecek)