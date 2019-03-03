AK Parti'nin Ordu mitingi

ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu ve Ünye'ye yeni birer organize sanayi bölgesi kuruyoruz, proje çalışmaları devam ediyor. Fatsa'daki mevcut organize sanayi bölgesini de genişletiyoruz. Buralarda üretim başladığında inşallah 10 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Ordu'nun "şehir" demek olduğunu belirten Erdoğan, "Biz de bugüne kadar adını hep şehirden alan Ordu'ya yatırımlarımızla hizmetlerimizle projelerimizle ismine layık hale getirmek için çalıştık." ifadesini kullandı.

Ordu'ya son 17 yılda 21 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, eğitimde 3 bin 547 yeni derslik inşa edildiğini, bugün Ordu Üniversitesinin 21 bin öğrencisi, 734 akademisyeniyle bölgesinin yükselen yıldızı haline geldiğini söyledi.

Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 336 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bir kaç yıla kadar merkezde bin kişi kapasiteli bir yurt binası daha açılacağını bildirdi.

Ordu'ya, Ünye'ye, Fatsa'ya gençlik merkezleri, Altınordu'ya spor kompleksi, spor salonları, yüzme havuzları ve futbol sahaları kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, "20 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzun yapımında sona geliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Ordu'ya sporcu fabrikası, Altınordu'ya gençlik merkezi yapıyoruz. Her ikisinin de ihalesi bitiyor, yakında inşasına başlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Ordulu ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere 2,2 milyar lira kaynak aktardıklarına değindi.

Sağlıkta 300'er yataklı Fatsa ve Ünye devlet hastanelerinin içinde bulunduğu 9'u hastane toplam 38 tesisi şehre kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, Ulubey ve Akkuş devlet hastanelerinin yapımının sürdüğünü bildirdi.

Erdoğan, 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin ihale sürecinin devam ettiğini, yapımına en kısa sürede başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesini ek binayla büyütmeyi planladıklarını, Gölköy'e 50 yataklı bir devlet hastanesi yapılacağını ve bunun da proje çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ordu'da yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Erdoğan, imar barışıyla 103 bin Ordulu vatandaşın sıkıntısının çözüldüğüne, 14 tarihi eseri restore ettiklerine işaret etti.

Ulaşımda 50 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometre ilave ederek 152 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durmak yok, yola devam. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz varsa medenisiniz, yoksa yok. Ordu'nun zorlu coğrafyasını yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda, kaç tane tünel açtık biliyor musunuz? 33 tünel açarak evelallah yolları kolay kıldık. Niye? Biz Ferhat'ız Ferhat, sizler Şirin, Şirin. Ferhat dağları delerek Şirin'e ulaşıyor, işte biz de dağları deldik Şirin'e ulaştık. Toplam maliyeti 2 katrilyon olan içinde 11 köprü ve 6 tünelin olduğu Ordu çevre yolunda 7 köprü, 2 tüp tüneli tamamladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz, koşuyoruz. Ordulu böyle bir hükümeti, böyle bir iktidarı yalnız koyar mı? Biz size layık olmaya çalışıyoruz. Bu yolun kalan kısımlarını da inşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar bitiriyoruz. Dereleri aştık, dağları aştık ama şimdi dağları deliyoruz. Artık o korku dolu yolculukları inşallah minimize edelim diyoruz."

- Erdoğan'a çay daveti

Erdoğan, Ordu-Topçam-Mesudiye yolu ve Topçam tünellerini, İlamdağ-Korgan yolunu, Çaybaşı-Tekkiraz yolu ve Çaybaşı geçişini ile Ordu il yolundaki çalışmaları bu yıl tamamlayacaklarına değindi.

Konuşması sırasında vatandaşların çay daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamam da nasıl çay içeyim oraya gelip, Samsun'a gideceğim, Samsundakiler de bekliyor. Ama şimdi burada hanım kardeşlerime birer çay dağıtacağım." ifadesini kullandı.

Korgan-Çamiçi ve Kumru-Korgan-Çamiçi ayrımı yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını bildiren Erdoğan, Ordu-Ulubey ayrımı, Kabadüz-Çambaşı yolunu, Ordu-Topçam ayrımı, Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolunu ve Aybastı-Reşadiye yolunu bir sonraki yıl tamamlayacaklarını belirtti.

Fatsa-Aybastı yolu ve Terme-Ünye ayrımı İkizce yolunu ise 3 yıla kadar bitirecekleri bilgisini veren Erdoğan, "Sel felaketi sebebiyle kullanılamaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. Sahil yolundaki köprüyü hizmete açtık mı, anında bitirdik mi? İşte biz buyuz. Bu felakette hasar gören 10 köprüyü inşallah bu ay içinde, kalan 2 köprüyü de Mayıs ayında açıyoruz. Durmak yok, yola devam." dedi.

- "Yolcu sayısı 1 milyon 86 bini geçti"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehre kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, havalimanının yolcu sayısının geçen yıl 1 milyon 86 bini geçtiğinin altını çizdi.

Ordu'ya 2 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini, 5 baraj daha inşa edeceklerini bildiren Erdoğan, Ordu şehir merkezinin Ünye ve civar yerleşim yerlerinin ve Gülyalı ilçe merkezi ve civar yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını yapılan isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle karşıladıklarını anlattı.

İnşa ettikleri 63 taşkın koruma tesisiyle Ordu şehir merkezi, 62 yerleşim yeri, 14 tesis ve yaklaşık 5 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını belirten Erdoğan, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliği için 15 taşkın koruma tesisinin de çalışmalarına devam etiklerini dile getirdi.

Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticileri desteklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ordu'ya 10 milyon avroluk bir yatırımla bal araştırmaları merkezi kurduk. Böylece dünya arı ürünleri ihracatında ülkemizin payını daha da artırmayı hedefliyoruz. Ordulu çiftçilerimize son 17 yılda, Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçilerin elinden topraklarını aldılar, çiftçiler aç, çiftçiler sefil.' Bay Kemal, eline, diline dursun. Son 17 yılda biz çiftçilerimize ne kadar tarımsal destek verdik biliyor musunuz? 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Son 17 yılda. Şehrimizde 2 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Ayrıca Ordu ve Ünye'ye yeni birer organize sanayi bölgesi kuruyoruz, proje çalışmaları devam ediyor.

Fatsa'daki mevcut organize sanayi bölgesini de genişletiyoruz. Buralarda üretim başladığında inşallah 10 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak. Ünye organize sanayi bölgemizin 30 yıldır süren kamulaştırma meselesini tahsis ettiğimiz yaklaşık 5 milyon lira kaynakla çözdük. Ordulu iş adamlarımıza toplamda 2,3 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki verdik. Desteklerimizle 17 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Ordu'da 45 bin iş yerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviki verdik."

(Sürecek)







