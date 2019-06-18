AK Parti'nin önerisi kabul edildi! TBMM tatile girmeyecek
AK Parti'nin kabul edilen önergesi uyarınca Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek ve yaz mesaisi yapacak.18 Haziran 2019 Salı 18:30
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.
TBMM İçtüzüğü'nde "Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer" hükmü yer alıyor. AK Parti'nin kabul edilen önergesi uyarınca Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek ve yaz mesaisi yapacak. AK Parti grup önerisiyle askerlikle ilgili düzenlemenin yasalaştırılması için gerekirse Meclis'in haftalık mesai günü olmamasına rağmen Cuma günü çalışması da öngörüldü.
(Milliyet)
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