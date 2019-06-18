AK Parti'nin önerisi kabul edildi! TBMM tatile girmeyecek AK Parti'nin kabul edilen önergesi uyarınca Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek ve yaz mesaisi yapacak.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.



TBMM İçtüzüğü'nde "Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer" hükmü yer alıyor. AK Parti'nin kabul edilen önergesi uyarınca Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek ve yaz mesaisi yapacak. AK Parti grup önerisiyle askerlikle ilgili düzenlemenin yasalaştırılması için gerekirse Meclis'in haftalık mesai günü olmamasına rağmen Cuma günü çalışması da öngörüldü. (Milliyet)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.