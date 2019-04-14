AK Parti'nin olağanüstü itiraz hazırlıkları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını, dilekçeyi kısa bir zaman içerisinde YSK'ye teslim edeceklerini bildirdi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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