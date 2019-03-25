AK Parti'nin Muş mitingi

MUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birbirimizi Allah için sevmemizi hala bu terör örgütü hazmedemiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

İstanbul'un fethini kabullenemeyen "müstevli uşaklarına" inat büyük ve güçlü Türkiye ideali yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Erdoğan, "Yüz yıl önce bu topraklarda verilen mücadeleyle bugün bizim Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de verdiğimiz mücadele arasında hiçbir fark yoktur." diye konuştu.

104 sene önce Çanakkale'de ne için savaşılmışsa bugün de aynı gaye uğrunda canlarını dişlerine taktıklarını kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz farklı düşünsek de birileri hala tarihe bakıp öç almanın, intikam almanın, İstanbul'u Konstantinopol'e çevirmenin hesabını yapıyor. Birileri hala bu toprakları, 780 bin kilometrekareyi çok görüyor. Birileri hala Türk'le Kürt'ün, Arap'la Çerkez'in, Sünni ile Alevi'nin arasına derin uçurumlar kazmaya çalışıyor. Birileri hala on binlerce tır silah vererek etrafımızı terör koridoruyla kuşatıp bizi Anadolu'da sıkıştırmak istiyor. Birileri ekonomimizi kur, faiz, enflasyon cenderesine alarak, Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor. Birileri bizim şu meydandaki dayanışmamızı şu muhabbetimizi...

Bakın muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Birbirimizi Allah için sevmemizi hala bu terör örgütü hazmedemiyor. Ben sizi Allah için seviyorum. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Birileri hala göğü delen minarelerimize, gökyüzünü günde beş vakit Allah'u Ekber nidalarıyla süsleyen ezanlarımıza tahammül edemiyor. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için de mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, alandaki kalabalıkla beraber, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

- "CHP zihniyetinin açtığı yaralara şifa olmaya çalışıyoruz"

Bir Muş türküsünün, "Güz gelince çöker duman / Yaz gelince çayır çimen / Aşıkları eder figan / Yanar gider Muş Ovası / Karasu akar boyunca / Murat suyu gider ince / Dolaşır gider boyunca / Şen olasın Muş Ovası" sözlerini okuyan Erdoğan, "Biz de Muş ovası, Muş şen olsun, benim Muşlu kardeşlerim mutlu, huzurlu olsun diye sizlerin hizmetkarı olduk." diye konuştu.

Kimseyi ötekileştirmeden, etnik kimliğinden dolayı hiçbir vatandaşı ayırmadan 81 ilin her birine eserlerle imza attıklarını kaydeden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bir taraftan yılların ihmalini gideriyor, diğer taraftan CHP zihniyetinin insanımızın yüreğinde açtığı yaralara şifa olmaya çalışıyoruz. Bölgelerimiz arasında artık gelişmişlik farkı olmasın, Ankaralının faydalandığı hizmetlerden Muşlu, Ağrılı, Vanlı kardeşlerim de faydalansın diye gayret gösteriyoruz. Hiç kimse kendisini bu topraklarda sahipsiz, öksüz, yetim, garip hissetmesin diye mücadele ediyoruz."

- "Muş'a 17 yılda 11,5 katrilyon liralık yatırım yaptık"

Muş'ta AK Parti hükümetinin 17 yılda yaptığı yatırımları ve hizmetleri kısa filmle alandaki kalabalığa izleten Erdoğan, "Halep oradaysa arşın burada. Ben, Bay Kemal gibi değil, sadece Muş'a yapılan eserlerle konuşuyorum. Muş'a 17 yılda 11,5 katrilyon liralık yatırım yaptık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta 3 bin 611 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre Muş Alparslan Üniversitesini kazandırdıklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 321 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını, ayrıca bu yıl Muş ve Malazgirt'te bin 250 kişi kapasiteli yeni yurtlar açacaklarını dile getirdi.

Başvuran her üniversite öğrencisine 500 Türk lirası kredi/burs imkanı tanıdıklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye genelinde 1 milyon 186 bin öğrenciye kredi, 414 bin öğrenciye karşılıksız burs verdiklerini vurguladı.

Muş'a gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, spor salonu, Malazgirt ve Bulanık'a spor salonları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, Muş Atletizm Pisti ve Bulanık Gençlik Merkezi'nin yapımı, Malazgirt Gençlik Merkezi'nin ihalesi, Varto Gençlik Merkezi'nin proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

- Muş'a iki millet bahçesi

Muş'a iki millet bahçesi yapacaklarını açıklayan Erdoğan, bunlardan birinin eski stadın yerine yapılacak Millet Bahçesi, diğerinin ise Malazgirt Millet Bahçesi olduğunu söyledi.

Muşlu ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilere toplamda 2 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını anlatan Erdoğan, sağlık alanında Muş'a 300 yataklı Muş Devlet Hastanesi, 150 yataklı Muş Kadın ve Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 100 yataklı Bulanık Devlet Hastanesi dahil olmak üzere 7'si hastaneden oluşan 39 sağlık tesisi inşa ettiklerini dile getirdi.

Malazgirt Devlet Hastanesinin yapımının devam ettiği bilgisini veren Erdoğan, Muş Devlet Hastanesini 300 yataklı iki ek blokla büyüteceklerini kaydetti.

Alandaki kalabalığın Muş'a Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılması talebi üzerine Erdoğan, "Eğitim ve araştırma hastaneleri illerin büyüklüğüne göre değişiyor. Şu hastaneler, sayısal olarak Muşumuza yeter. Burada böyle bir sıkıntı olduğu anda zaten biz havada, karada bunları yaparız. Bundan hiç endişeniz olmasın." karşılığını verdi.

(Sürecek)