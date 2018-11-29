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AK Parti Mersin belediye başkan adayı kim? AK Parti Mersin’de aday gösterecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerde aday gösterilecek 60 ilin AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları içinde Mersin yer almadı. AK Parti’nin Mersin adayının açıklanmaması üzerine AK Parti Mersin’de aday gösterecek mi? AK Parti Mersin Büyükşehir Belediye başkan adaylığında MHP’yi mi destekleyecek soruları sorulmaya başlandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 16:17
AK Parti Mersin belediye başkan adayı kim? AK Parti Mersin’de aday gösterecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerde aday gösterilecek 60 ilin AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları içinde Mersin yer almadı. AK Parti’nin Mersin adayının açıklanmaması üzerine AK Parti Mersin’de aday gösterecek mi? AK Parti Mersin Büyükşehir Belediye başkan adaylığında MHP’yi mi destekleyecek soruları sorulmaya başlandı.

Türkiye’de takvimler 31 Mart 2019 Pazar gününü gösterdiğinde vatandaşlar yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler yerel seçimlerde gösterecekleri adayları belirlemek için çalışmalara devam ediyor. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı’yla seçimlere girecek. AK Parti ile MHP bazı illerde aday göstermeyi birbirlerinin adaylarını destekleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Mersin yer almadı. AK Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı merak konusu olurken, AK Parti Mersin’de aday çıkarmayıp MHP’nin adayını mı destekleyecek soruları da sorulmaya başlandı. 

Osmaniye, Mersin ve Adana’da MHP adayı mı desteklenecek?

Erdoğan ‘MHP’ye bir jest olabilir mi?’ sorusuna ise, “Bizim de var bizim de benzer şeylerimiz var eğer karşılıklı bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” demişti. Erdoğan’ın jest mesajıyla AK Parti’nin Osmaniye, Mersin ve Adana’da MHP’nin adaylarını destekleceği söyleniyor.

MHP Mersin ve Adana adayını açıkladı

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday göstereceğini daha önceden açıklamıştı. 

AK Parti ve MHP ittifakıyla CHP'den kazanılacak belediyeler hangileri?

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:17
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Erzurum
  6. Aydın
  7. Ankara
  8. Adana
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