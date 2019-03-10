AK Parti'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Her türlü iç ve dış saldırı karşısında duruşumuz bellidir. Hiç taviz vermeden daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Mersin'in Türkiye'nin Akdeniz'e açılan önemli bir ihracat kapısı olduğunu söyledi.

Mersin'in önemli bir coğrafyada bulunduğunun altını çizen Koca, Mersinlilerin ülkenin çevresindeki ateş çemberinin yarılmasına, bölgede umut olan Türkiye'nin liderliğine, huzura, güvene dün olduğu gibi bugün de sahip çıkacağına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Yerel seçimlerin ardından 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girileceğinin altını çizen Koca, "Yani 2023 yılına kadar seçimsiz bir dönem. Artık dikkatimizi, tüm enerjimizi icraata harcayabileceğiz. Bu sayede yapısal reformları gerçekleştirerek ülkemizin önünü hızla açmış olacağız. Her türlü iç ve dış saldırı karşısında duruşumuz bellidir. Hiç taviz vermeden daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.



- "Mazlumlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Mersin'in Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın Mersinlileri çok sevdiğini anlatan Turhan, "Yollarınızı yaptı, limanlarınızı yaptı. Liman da yetmiyor, liman da büyüyecek. Şimdi havaalanı geliyor." dedi.

Turhan, Mersin'in 31 Mart'ta dünyaya ses getirecek bir mesaj vermesini isteyerek, "Mersinliler, dünya liderine, Cumhurbaşkanımıza, mazlumların hamisi, zalimlerin korkulu rüyasına büyük bir destek verecek misin? Biz de onun arkasında sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarına da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ezanlar susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin amacıyla patlatacak mısın sandıkları Mersin?" ifadesini kullandı.