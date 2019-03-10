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AK Parti'nin Mersin mitingi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:- "Birileri kapalı kapılar ardında kirli ittifaklar peşinde. Mersin'de görüyorsunuz bunu değil mi? Bir tarafta diyorlar ki bir ilçemizde, 'ittifak yapmıyoruz' diğer taraftan diyorlar ki 'Bir CHP'den bir diğer partiden'. Dün duydum ki onlardan iki tanesi, HDP'nin verdiği isimlerden iki tanesi, terör örgütüne üyeliğinden dolayı veyahut bunla ilgili bir karardan dolayı iptal edilmiş"

10 Mart 2019 Pazar 15:45
AK Parti'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Birileri kapalı kapılar ardında kirli ittifaklar peşinde. Mersin'de görüyorsunuz bunu değil mi? Bir tarafta diyorlar ki bir ilçemizde, 'ittifak yapmıyoruz' diğer taraftan diyorlar ki 'Bir CHP'den bir diğer partiden'. Dün duydum ki onlardan iki tanesi, HDP'nin verdiği isimlerden iki tanesi, terör örgütüne üyeliğinden dolayı veyahut bunla ilgili bir karardan dolayı iptal edilmiş." dedi.

Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Mersin'in tarımın, ticaretin, lojistiğin ve sanayinin merkezi olduğunu söyledi.

Kentin, bölgenin parlayan yıldızı olacağını aktaran Elvan, "Cumhur İttifakı demek birlik, beraberlik, huzur demek, istikrar demektir. Ben burada vatan, millet, devlet aşkını, al yıldızlı al bayrak aşkını görüyorum." dedi.

Elvan, birlik oldukça Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinin altını çizerek, "İşte birlik, işte beraberlik işte Cumhur İttifakı." ifadesini kullandı.

Mersin'de ve Türkiye'de zaferin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Birileri kapalı kapılar ardında kirli ittifaklar peşinde. Mersin'de görüyorsunuz bunu değil mi? Bir tarafta diyorlar ki bir ilçemizde, 'ittifak yapmıyoruz' diğer taraftan diyorlar ki 'Bir CHP'den bir diğer partiden'. Dün duydum ki onlardan iki tanesi, HDP'nin verdiği isimlerden iki tanesi, terör örgütüne üyeliğinden dolayı veyahut bunla ilgili bir karardan dolayı iptal edilmiş."

Elvan, ittifak yapan partilerin açık ve şeffaf olmasını isteyerek Mersinlilerin neler yapıldığını, nelerin peşinde olunduğunu çok iyi bildiğini dile getirdi.

- "Ne bu bayrak iner, ne bu ezan diner"

Türkiye'nin çok önemli süreçten geçtiğinin altını çizen Elvan, ülkenin büyümesini hazmedemeyenlerin her türlü yola başvurduğunu söyledi.

Elvan, milletin bu kişilere boyun eğmediğini, 15 Temmuz'da milletin tanklara karşı durduğunu anlattı.

Ana muhalefet partisi liderinin ise tankların arasından geçip gittiğine dikkati çeken Elvan, "Sizler sokaklara döküldünüz, çıplak ellerinizle, imanınızla o teröristlere, FETÖ'cülere müdahale ettiniz. O ne yaptı, kahvesini yudumladı, televizyondan darbe girişimini izledi. Türkiye üzerinde emeli olanlar hiç boş durmadılar, bundan sonra da durmayacaklar. Bunu böyle bilelim. Sizler dimdik durduğunuz müddetçe ne bu bayrak iner, ne bu ezan diner." diye konuştu.

Elvan, Mersin'e yapılan yatırımları anlatarak, devam eden projelerin de en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın tüm adaylarına destek isteyen Elvan, belediyeler ile merkezi hükümet arasındaki uyumun çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

- "Koordineli çalışma sonuç getirir, verim getirir"

Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da kentte yaşayan herkesi kucaklayan bir belediye başkanı olacağını vurgulayarak, Mersin'i tarım, turizm, sanat ve teknoloji alanında geliştireceklerini söyledi.

"Koordineli çalışma sonuç getirir, verim getirir." diyen Tuna, merkezi yönetimle uyum içerisinde, hayata geçireceği projelerle Mersin'in sorunlarını çözeceklerini aktardı.

Mitingde AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli de birer konuşma yaptı.



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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:45
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