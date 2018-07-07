AK Parti'nin Meclis (TBMM) Başkan adayı olan Binali Yıldırım kimdir?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'nin Meclis Başkan adayının kim olacağı merak konusu olmuştu. AK Parti son dakika kararla AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Peki Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım 20 Aralık 1955 yılında Erzincan'nın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesin'den mezun oldu ve bu alanda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Bunun yanında 1994-2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri Müdürlüğü yaptı. İstanbul trafiğini rahatlatmak için ulaşımı denize kaydırarak büyük bir başarıya imza attı. 2002-2013 ve 2015-2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Ulaştırma bakanı olarak görev yaptığı dönemde birçok hizmet yapıldı. Otoyollar, havalimanları, hızlı trenler, demiryolu ağları, limanlar, marmaray gibi birçok proje inşa edildi. Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul, Erzincan ve İzmir milletvekili olarak meclise girdi. 2016 yılında Türkiye'nin başbakanı oldu.