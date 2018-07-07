0553 313 94 23

AK Parti'nin Meclis (TBMM) Başkan adayı olan Binali Yıldırım kimdir?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'nin Meclis Başkan adayının kim olacağı merak konusu olmuştu. AK Parti son dakika kararla AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Peki Binali Yıldırım kimdir?

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:20
AK Parti'nin Meclis (TBMM) Başkan adayı olan Binali Yıldırım kimdir?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'nin Meclis Başkan adayının kim olacağı merak konusu olmuştu. AK Parti son dakika kararla AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Peki Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım 20 Aralık 1955 yılında Erzincan'nın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesin'den mezun oldu ve bu alanda çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Bunun yanında 1994-2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri Müdürlüğü yaptı. İstanbul trafiğini rahatlatmak için ulaşımı denize kaydırarak büyük bir başarıya imza attı. 2002-2013 ve 2015-2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yaptı. Ulaştırma bakanı olarak görev yaptığı dönemde birçok hizmet yapıldı. Otoyollar, havalimanları, hızlı trenler, demiryolu ağları, limanlar, marmaray gibi birçok proje inşa edildi. Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul, Erzincan ve İzmir milletvekili olarak meclise girdi. 2016 yılında Türkiye'nin başbakanı oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:20
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Erzincan
  4. binali yıldırım ak parti meclis başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi engellemelerinin nedeni...
    1. İsveçli aktivist: Filistin'e girişimi..
    2. CHP'li vekil 4. seferde yemin edebildi
    3. Trump açık açık tehdit etti: 7 yıl..
    4. Cumhuriyet tarihi boyunca yerli..
    5. Bakan Kaya'dan nafakazedeleri..
    6. Kuzey Kore'den ABD'ye çok sert tepki
    7. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz..
    8. Afganistan'da kaymakama bombalı saldırı!
    9. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    10. Bilecik'te makilik alanda yangın!
    11. CHP'de disipline sevk edilen Gürsel..
    12. Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı..
    13. 18. yüzyıl İngiltere’sinde ebeveynlik..
    14. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da..
    15. Sadakataşı’ndan Suriyelilere gıda..
    16. Suriye'de korkunç katliam! 2 bin 257..
    17. ABD'li eski elçi ve CHP'liden Türkiye..
    18. Kalleş saldırıyı terör örgütü PKK..
    19. CHP'de seçimli olağanüstü kurultay..
    20. Kaçaklar Mısır tarlasında yakalandı!
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...
    Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde generaller de var...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu