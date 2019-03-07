AK Parti'nin Mardin mitingi

MARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben, güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimden bahsediyor. Utan, utan, sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.

Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak havalimanını büyütüp, modernize ettiklerini belirten Erdoğan, havalimanının 2003 yılında 19 bin olan yolcu trafiğinin geçen sene 715 bine yükseldiğini söyledi.

- "Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak"

Erdoğan, dünya çapında bir eser olan Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 8,5 milyar lira maliyetle inşa edildiğini, barajın yıllık ortalama 4,1 milyar kilowatt saat enerji üreterek, milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Barajın inşaatında yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını kaydeden Erdoğan, 10 Haziran'da su tutmaya başlayacaklarını açıkladı. Şanlıurfa-Mardin arasında inşa edilen tesisin, Süveyş Kanalı'nı dahi geride bırakan, Türkiye'nin en uzun suni nehrini bünyesinde barındırdığına işaret eden Erdoğan, "Bu kanalla sadece Mardin tarafından toplam 1,3 milyon dekar münbit arazi sulanacak. Mardin'deki 460 bin dekardan fazla araziyi sulayacak şebekelerin inşaatı devam ediyor." bilgisini verdi.

Erdoğan, Mardin ve ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Beyazsu kaynağından aldığımız suyu, Mardin şehir merkezine, Kızıltepe, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin ilçelerine ve civar köylere ileterek, buraların 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Ayrıca Dargeçit'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için Germiyo kaynağının suyunu isale hattıyla ilçemize ilettik. Midyat ve 6 köyün içme suyu ihtiyacını da Beyazsu kaynağında inşası süren isale hattıyla karşılayacağız." diye konuştu.

- "Terörün olduğu yere ne turist gelir ne yatırımcı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardinli çiftçilere toplam 2,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini bildirdi.

Mardin'de geçen sene 332 bin yerli ve yabancı turistin konakladığına işaret eden Erdoğan, "Terör ortadan kalkınca turist geliyor mu, geliyor. Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi ne demek? Buradaki esnafımızın ticaretinin, para kazanımının artması demek. Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otelleri, konakları, sokakları turistlerle dolup taşmaya devam edecektir. Mardin'in bacasız sanayi dediğimiz turizmden hakettiği kazancı elde edebilmesi için her türlü yatırımı yapıyor, çabayı gösteriyoruz. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir ne yatırımcı." değerlendirmesinde bulundu.

- "33 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk"

Erdoğan, Mardin'i endüstri bölgesi olarak ilan ettiklerini, böylece şehri yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

Yüksek katma değerli üretimin Mardin'in gücüne güç katacağını vurgulayan Erdoğan, iki organize sanayi bölgesinde 3 bin 270 kişinin istihdam edildiği Mardin'in bölgelerini daha da büyüteceklerini söyledi.

Buradaki tüm parsellerde üretime geçildiğinde 9 bin kişilik ilave istihdam ortaya çıkacağına dikkati çeken Erdoğan, "Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların elektrik sorunlarını da çözüyoruz. Şehrimizdeki girişimcilerimizi toplam 3,7 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 33 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. 15 bin Mardinli iş yerimize toplam 667 trilyon liralık sosyal güvenlik kurumu prim teşviki verdik." ifadelerini kullandı.

- "Onların derdi sizin derdiniz değildi"

Mardin, Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe'ye doğalgazın getirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Benim Fatma, Ayşe, Hatice kardeşime bu layık değil miydi? Bu yakışmaz mıydı? Ahmet, Hasan, Hüseyin, yıllarca bunları niye yapmadılar? Çünkü onların derdi sizin derdiniz değildi. Ama biz dertliyiz. George, Hans neyi bu noktada modern olmak için kullanıyorsa benim vatandaşlarım da buna layık. Onu kullanacak." şeklinde konuştu.

Bu yıl içinde Midyat, seneye ise Savur ve Mazıdağı'na doğalgazı getireceklerinin müjdesini veren Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Mardin'i daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine 24 günün kaldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ama ben hanım kardeşlerime çok güveniyorum. Kale içeriden fethedilir. Mardin, 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta 'memleket işi gönül işi' diyen kadroları iş başına getiriyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta şehrimizi gönül belediyeciliği ile buluşturuyor muyuz? Allah birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin."

"Biz, ülkemizi, kardeşlikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla, muhabbetle güçlendirmek istedikçe, birileri ısrarla bölücük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Ülkemizde 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt, bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını, camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek, savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır.

Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Şimdi bir yalan uydurdular. Ben, güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimden bahsediyor. Utan, utan, sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve kata. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil."

- "1 Temmuzlar geldi geçti, hani nerede savaşın?"

Erdoğan, "Yöneticilerle derken, bakın şimdi teröristler burada." diyerek, alandaki vatandaşlara HDP'li bazı yöneticilerin PKK ile ilgili sözlerinin olduğu bir video izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne diyor? 'Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceksiniz' diyorlar. Kim bunu söyleyen? HDP'nin eş başkanı... Soruyorum sizlere, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak'ta Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerimiz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu Bölgemiz, Ege Bölgemiz, Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu nedir bu? Bu bölücülüktür. Ne diyor kadın? 'Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var' diyor. Bu şimdi terörist değil mi? 'Arkamızda bu var' diyor. Peki bizim arkamızda Mardinli var, bizim arkamızda Allah'ımız var. Biz bu yola böyle çıktık, böyle gidiyoruz, böyle gideceğiz."

HDP'li yöneticilerin "1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızdadır." açıklamasına işaret eden Erdoğan, "Kim bu? İşte bu da terörist. Ne oldu 1 Temmuzlar geldi geçti, hani nerede savaşın? Sıkıysa gel çık meydana. Şu anda Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü? Benim milletimi rahatsız edenlerin her zaman biz karşısındayız." diye konuştu.

- "Yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Arap'ıyla sizler benim kardeşimsiniz. Ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyorum. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Boşnak, Roman böyle bir ayrım var mı? Ama onlarda var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şimdi Meral hanım, utanmadan, sıkılmadan Denizli'de bu yalanı söylüyor. Ben orada bir hafta önce konuştum. Benim Denizlili kardeşlerim, onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Şimdi bunlar, kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bütün anahtar burada. Bölünmek yok ve bunu başaracağız. 31 Mart akşamı buradan müjdeyi bekliyoruz. Müjde vermeye hazır mıyız?" sözleriyle seslendi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, miting alanına gelişinde Mardin Müftüsü İsmail Çiçek ve Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen karşıladı.



Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda partisinin “Nereden nereye” adlı seçim şarkısını söyledi.



Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan meydana, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan ve "Büyük davalar büyük gayretler ister", "Kavgasız, kardeşçe yaşayan ve yaşatan bir Mardin" ve "Ömrünü milletine adayan adam" yazılı pankartlar asıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman da birer konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Mardin'in üzerini raptiye ile işaretledi.



Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

(Bitti)